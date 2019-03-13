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13.03.2019
ТАСС

ВВС Пакистана успешно испытали новое оружие на истребителях JF-17

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Истребитель FC-1/JF-17
Истребитель FC-1/JF-17 Thunder, оснащенный штангой для дозаправки в воздухе.
Источник изображения: janes.com

Испытания прошли на фоне напряженности на границе с Индией, индийские военные параллельно испытали новую реактивную артиллерийскую систему

ИСЛАМАБАД, 12 марта. /ТАСС/. ВВС Пакистана во вторник провели успешные испытания нового оружия, установленного на истребителях JF-17 Thunder. Об этом со ссылкой на заявление пакистанской армии сообщила газета The Express Tribune.

"После этих успешных испытаний JF-17 Thunder гарантированно будут способны днем и ночью с высокой точностью поражать различные цели", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что новое оружие с увеличенной дальностью поражения разработано и установлено на самолетах пакистанскими специалистами.

Истребители JF-17 Thunder - совместная разработка пакистанской компании Pakistan Aeronautical Complex и китайской Chengdu Aircraft Industry Corporation .

В понедельник индийское агентство ANI сообщило об успешных испытаниях национальными ВС новой реактивной системы залпового огня "Pinaka" собственной разработки. Испытания прошли в округе Баласор в восточном штате Одиша. Были произведены два залпа, реактивные снаряды поразили цели на расстоянии 90 км. Система "Pinaka" позволяет выпустить 12 ракет за 44 секунды.

Испытания в Пакистане и Индии проведены на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между двумя странами после теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
FC-1
Pinaka РСЗО
Компании
PAC
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