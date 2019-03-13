Военнослужащие ЗВО отработали новые способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами

ЦАМТО, 12 марта. Мобильные подразделения по противодействию беспилотным летальным аппаратам (БЛА) Западного военного округа отразили атаку БЛА условного противника на полевые пункты управления в Ленинградской области в ходе специальных учений.

В рамках учебных мероприятий специалисты радиоэлектронной борьбы на реальных целях отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА и передачи данных на комплексы РЭБ и ПВО.

В свою очередь, экипажи станций помех Р-934БМВ и Р-330Ж "Житель" обеспечили перехват, подавление каналов управления передачи мультимедийной информации БЛА. Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и зенитно-ракетных комплексов "Бук" условно уничтожили цели зенитными управляемыми ракетами на дальности до 10 км.

На учении личный состав отработал практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание было уделено взаимодействию с подразделениями охраны и обеспечения пунктов управления.

Всего к учению привлечено более 500 военнослужащих и задействовано более 150 ед. боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.