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13.03.2019
Российская газета

Российскую ракету "Циркон" впервые запустят с боевого корабля

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Фрегат "Александр Горшков" (слева).
Фрегат "Александр Горшков" (слева).
Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце текущего года впервые запустят с боевого корабля.

В качестве носителя выступит головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. До этого запуски ракеты производились только с берегового стенда.

Напомним, разработка этой суперсовременной ракеты ведется в России несколько лет, причем ее характеристики постоянно улучшаются. По последним, данным, озвученным президентом страны в конце февраля в послании Федеральному собранию, "Циркон" способен развивать скорость до 9 Махов, дальность полета превышает тысячу километров.

Ракета предназначена для уничтожения как морских, так и наземных целей, хотя изначально создавалась как противокорабельная. Примечательно, что запускаться она может с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр". Эта унификация позволит сэкономить на переделке стартовых устройств.

Как уже писала "РГ", появление в арсенале российских вооруженных сил нового оружия обеспокоило страны Запада. В частности, издание National Interest недавно отметило, что "Цирконы" представляют проблему для современных средств ПРО, так как их сложно обнаружить. Но даже если это и удастся, перехватить ракету из-за ее скорости практически невозможно.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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