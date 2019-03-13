Российскую ракету "Циркон" впервые запустят с боевого корабля

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" в конце текущего года впервые запустят с боевого корабля.

В качестве носителя выступит головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. До этого запуски ракеты производились только с берегового стенда.

Напомним, разработка этой суперсовременной ракеты ведется в России несколько лет, причем ее характеристики постоянно улучшаются. По последним, данным, озвученным президентом страны в конце февраля в послании Федеральному собранию, "Циркон" способен развивать скорость до 9 Махов, дальность полета превышает тысячу километров.

Ракета предназначена для уничтожения как морских, так и наземных целей, хотя изначально создавалась как противокорабельная. Примечательно, что запускаться она может с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр". Эта унификация позволит сэкономить на переделке стартовых устройств.

Как уже писала "РГ", появление в арсенале российских вооруженных сил нового оружия обеспокоило страны Запада. В частности, издание National Interest недавно отметило, что "Цирконы" представляют проблему для современных средств ПРО, так как их сложно обнаружить. Но даже если это и удастся, перехватить ракету из-за ее скорости практически невозможно.

Алексей Иванов