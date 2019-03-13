Войти
13.03.2019
Интерфакс-АВН

Центральный военный округ получил семь истребителей-бомбардировщиков Су-34

349
0
+2
Су-34
Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Семь новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 получил в этом году Центральный военный округ (ЦВО), сообщили в Минобороны РФ.

"За первые два месяца 2019 года на вооружение авиационных соединений и частей объединения ВВС и ПВО, дислоцированных в Свердловской и Челябинской областях, поступило по гособоронзаказу семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных самолета Ан-148-100, а также цифровые радиостанции на базе бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей КАМАЗ", - сообщил сайт Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", В 2018 году ЦВО получил 16 Су-34, которые сформировали первую в округе эскадрилью современных истребителей-бомбардировщиков.

Как ранее сообщал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в 2019 году в округ по гособоронзаказу поступит более 700 единиц современных образцов вооружения и военной техники

Су-34 разработан ОКБ "Сухого". Самолет предназначен для поражения наземных и надводных объектов противника, способен уничтожать движущиеся цели даже малого размера.

На Су-34 используется эффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Ан-148 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты от 2 тыс. км до 5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 800-870 км в час. Новые Ан-148-100 применяются для перевозки оперативных и рабочих групп командования во время учений и тренировок.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Ан-148
БТР-80
Су-34
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
13.03.2019
Семь Су-34 и два транспортных самолета Ан-148-100 поступили по ГОЗ с начала года в ЦВО
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
18.08.2015
В подмосковном Алабине завершились первые Армейские международные игры
24.12.2014
Год преображения армии
27.09.2012
Нужно менять военное мышление
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ