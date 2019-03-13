Центральный военный округ получил семь истребителей-бомбардировщиков Су-34

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Семь новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 получил в этом году Центральный военный округ (ЦВО), сообщили в Минобороны РФ.

"За первые два месяца 2019 года на вооружение авиационных соединений и частей объединения ВВС и ПВО, дислоцированных в Свердловской и Челябинской областях, поступило по гособоронзаказу семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных самолета Ан-148-100, а также цифровые радиостанции на базе бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей КАМАЗ", - сообщил сайт Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", В 2018 году ЦВО получил 16 Су-34, которые сформировали первую в округе эскадрилью современных истребителей-бомбардировщиков.

Как ранее сообщал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в 2019 году в округ по гособоронзаказу поступит более 700 единиц современных образцов вооружения и военной техники

Су-34 разработан ОКБ "Сухого". Самолет предназначен для поражения наземных и надводных объектов противника, способен уничтожать движущиеся цели даже малого размера.

На Су-34 используется эффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Ан-148 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, может совершать полеты от 2 тыс. км до 5 тыс. км без промежуточных посадок с крейсерской скоростью 800-870 км в час. Новые Ан-148-100 применяются для перевозки оперативных и рабочих групп командования во время учений и тренировок.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.