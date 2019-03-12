Американский военный самолет пролетел над территорией России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Самолет совместной миссии США и Норвегии совершил полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В 06:20 мск наблюдательный самолет американских ВВС OC-135Б с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T зафиксировали в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре. Полет проходил на высоте 10,4 километра.

В 08:30 по московскому времени Boeing переместился в район Читы. По мнению российских экспертов, США интересует ракетная бригада, развернутая в этом городе.

Как сообщал врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск (Новый) проводит совместная миссия Вашингтона и Осло в рамках Договора по открытому небу. При этом российские специалисты контролировали соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.