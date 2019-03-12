Войти
12.03.2019
РИА Новости

Американский военный самолет пролетел над территорией России

508
0
-2
Американский самолет наблюдения Боинг ОС-135Б
Американский самолет наблюдения Боинг ОС-135Б.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Самолет совместной миссии США и Норвегии совершил полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В 06:20 мск наблюдательный самолет американских ВВС OC-135Б с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T зафиксировали в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре. Полет проходил на высоте 10,4 километра.


В 08:30 по московскому времени Boeing переместился в район Читы. По мнению российских экспертов, США интересует ракетная бригада, развернутая в этом городе.

Как сообщал врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск (Новый) проводит совместная миссия Вашингтона и Осло в рамках Договора по открытому небу. При этом российские специалисты контролировали соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
БиГ
Грузия
Норвегия
Россия
США
Украина
Финляндия
Швеция
Компании
Boeing
Проекты
NATO
ОБСЕ
Ядерный щит
Похожие новости
28.02.2019
Шойгу: США стремятся затруднить использование РФ своих прав по Договору по открытому небу
28.02.2018
Конструктивная вражда
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
15.09.2017
Йенс Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
04.12.2015
После принятия Черногории НАТО и ЕС будут владеть всем атлантическим и средиземноморским побережьем Европы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:11
  • 4
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:09
  • 9
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400