Русский отрезан: во Владивостоке разбился КамАЗ с "Панцирем-С"

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль "Панцирь-С1"

КамАЗ с зенитно-пушечным комплексом "Панцирь-С" перевернулся во Владивостоке, заблокировав движение от остров Русский к бухте Патрокл. В результате аварии от "Панциря" отлетели несколько частей. Причиной ДТП стала ошибка водителя, заявили в региональном МВД. По данным местных СМИ, грузовик мог перевернуться из-за плохого качества дороги, на которой "просел асфальт". Кроме шофера никто не пострадал, сам он отделался ушибами и переломом ключицы.

На объездной дороге во Владивостоке перевернулся КамАЗ с установленным на нем зенитно-пушечным комплексом "Панцирь-С". По данным владивостокского сайта kp.ru, в результате ДТП было заблокировано движение по трассе от острова Русский к бухте Патрокл.

При аварии от ЗРПК "Панцирь-С" отлетело несколько деталей. По версии журналистов, причиной происшествия могло стать отвратительное качество дороги - на выходе из поворота под грузовиком просел асфальт.

По данным Военной автоинспекции, в результате переворота КамАЗа пострадал только его водитель. Шофер отделался несколькими ушибами и переломом ключицы. Сейчас полиция и дорожные службы занимаются ликвидацией последствий аварии и эвакуацией "Панциря-С".

Установку пытаются поставить на "четыре колеса" с помощью двух автокранов, передает НСН со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" был разработан Конструкторским бюро приборостроения в Туле как продолжение семейства ЗРПК "Тунгуска". Эксплуатация ЗРПК началась в 2008 году. Он способен за 4-5 секунд отреагировать на потенциальную воздушную угрозу, уничтожив цель, летящую на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км.

В 2016 году дивизион ракетных комплексов "Панцирь-С2" заступил на боевое дежурство во Владивостоке. В декабре 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов по результатам поездки в Сирию заявил, что комплексы "Панцирь-С1" ликвидировали огромное число беспилотных летательных аппаратов в Сирийской Арабской Республике, а также обеспечили прикрытие войск от атак дронов.

"Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов военнослужащих и военной техники", - передает слова Борисова ФАН. Он обратил внимание на то, что

группировка ПВО, сформированная в САР, контролировала ситуацию в небе почти над всей территорией страны.

В начале прошлого года американское издание National Interest назвало "Панцирь-С" "идеальным русским оружием" для отражения "роящихся атак". Массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе "превосходно иллюстрируют", почему наземные системы ПВО представляются гораздо более эффективными, нежели использование в качестве основы противовоздушной обороны исключительно самолеты.

Атаки дронов на Хмеймим и Тартус - лишь "предвестник" грядущих массированных атак беспилотников-камикадзе, а у американской армии нет систем ПВО, хотя бы близко сравнимых с "Панцирем-С", продолжает NI.

Именно из-за того, что Армия США рассчитывает достичь воздушного превосходства в начальной фазе конфликта, а Армия России - на массированные атаки с воздуха на свои сухопутные силы, и был разработан и принят на вооружение ЗРПК "Панцирь-С".

Комплекс комбинирует две скорострельные 30-мм автоматические пушки и двенадцать ракет "земля-воздух". Именно "Панцирь-С", пишет американское издание, предположительно сбил турецкий истребитель McDonnell Douglas RF-4 Phantom ("Фантом") в 2012 году, хотя это было возможно и с помощью зенитных систем более широкого радиуса действия.

В конце декабря 2017 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская группировка войск в Сирии обладает надежной системой ПВО. Шойгу также рассказал, что

за все время присутствия контингента ВС РФ в Сирии ЗРПК "Панцирь С-1" уничтожил 54 снаряда, запущенных реактивными системами залпового огня и 16 дронов-беспилотников.

По словам Шойгу, российские ЗРПК и ЗРС "обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве". В ходе селекторного совещания 26 декабря Шойгу объявил о начале формирования постоянной группировки российских войск в Тартусе и Хмеймиме в Сирии.

Иван Апулеев