Выбор и особенности асфальтобетона онлайн от производителя

Производство асфальтобетонных смесей — технологически сложный процесс, который проводится с применением эффективных методик. Контроль качества и предпродажное тестирование имеют не меньшее значение. Заказать асфальт от производителя в Санкт-Петербурге можно по ссылке. Компания «Лентехстром» использует современные технологии для изготовления смесей с разными эксплуатационными свойствами.

Асфальтобетонные смеси и их виды

Холодные асфальтобетонные смеси используются на тротуарах, парковках, трассах и магистралях, а горячие — для мостовых конструкций и гидроизоляции. Последние находят применение и на трамвайных путях. К другим разновидностям относятся:

щебеночные мастичные — используются на автомобильных дорогах первой категории и трассах;

горячие песчаные — состоят из щебня мелкой фракции и песка, минерального порошка, применяются для благоустройства тротуаров;

крупно- и мелкозернистые щебеночные — эксплуатируются для создания дорожных покрытий (один или два слоя в зависимости от конкретного выбора).

Для всех разновидностей асфальта предусмотрены свои индивидуальные условия его укладки. К примеру, холодные смеси кладут при температуре ниже нуля до -15 градусов Цельсия. А горячий литой асфальт укладывается при предельно высоких температурных показателях — до 220 градусов.

Качественный асфальт и его свойства

Готовые асфальтобетонные смеси должны обладать высокими эксплуатационными свойствами для длительной эксплуатации. Они проверяются на износостойкость и прочность, сохранение характеристик и при негативных внешних условиях среды. Современное производство асфальта предусматривает внедрение новейших технологий. Для создания качественной продукции используют специальные битумные модификаторы. Состав смесей подбирается индивидуально для решения поставленных задач. Модификаторы битума позволяют повысить устойчивость асфальта к истиранию, силовым нагрузкам и механическим воздействиям, обеспечить устойчивость к шипованной резине и другим факторам.

Цена на асфальтобетонные смеси варьируется в зависимости от их состава и методик изготовления. Крупнозернистый, мелкозернистый, песчаный, холодный и горячий, плотный и пористый — среди широкого ассортимента выбирают асфальт, который соответствует требованиям к эксплуатации и последующей укладке при определенных температурных показателях.