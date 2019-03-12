Минобороны РФ за шесть лет получило 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" - Шойгу

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - За шесть лет 12 ракетных полков перевооружено на комплексы "Ярс", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"За шесть лет Вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс". Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс", - заявил С.Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.