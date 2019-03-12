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12.03.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ за шесть лет получило 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" - Шойгу

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Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Источник изображения: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - За шесть лет 12 ракетных полков перевооружено на комплексы "Ярс", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"За шесть лет Вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс". Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс", - заявил С.Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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