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12.03.2019
Известия.ru

Россия не будет наращивать численность войск из-за разрыва ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия не намерена наращивать численность Вооруженных Сил и ввязываться в гонку вооружений на фоне ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе 11 марта.

Генерал-полковник пояснил, что в 2018 году "планово решались задачи по повышению боевого потенциала", а в текущем году Россия продолжит принимать меры для обеспечения безопасности, пишет "Интерфакс".

"Боевой потенциал наших Вооруженных Сил и сегодня, и в обозримой перспективе обеспечивает гарантированное нанесение неприемлемого ущерба возможному агрессору в любых условиях обстановки", — отметил глава комитета, добавив, что российские войска готовы защищать интересы страны и на "других территориях".

Ранее в ходе брифинга Шаманов подчеркнул, что Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, пока этого не сделает Вашингтон.

На мероприятии присутствовали около 150 участников из почти 90 государств. Представители США не явились.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа и на существование российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы.

Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта Россия также приостановила выполнение условий ДРСМД, отметив готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех сторон.

8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ответ на якобы размещение Россией ракет у границ альянса.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
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РСМД
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