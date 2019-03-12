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12.03.2019
Военное обозрение

В Индии идёт кампания по героизации лётчика Абхинандана - "усы как у героя"

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В Индии запустили кампанию по героизации военного лётчика Абхинандана Вартхамана, который 27 февраля попал в пакистанский плен, а через пару дней был передан индийской стороне по решению пакистанского премьера Имрана Хана. Напомним, что лётчик пилотировал МиГ-21, который в итоге был сбит ракетой AIM-120 AMRAAM, выпущенной с борта F-16 пакистанских ВВС. При этом он сам, как заявлено, успел атаковать другой F-16, который в итоге упал на территории Пакистана. Потерю этого самолёта Исламабад до сих пор официально не подтверждает.

Источник изображения: @NewsIn_Asia, @Anooppa39999219, пресс-служба ВВС Индии

В школах Индии детям предлагают устраивать так называемый флешмобы в честь героя, которым считают Абхинандана Вартхамана. Дети рисуют на лице усы – "как у героя Абхинандана" (фото присутствует на странице), прикрепляют фото лётчика на информационных стендах с описанием того, как ему удалось сбить самолёт американского производства.

На школьниках процесс не заканчивается. Так, индийские поэты посвящают офицеру ВВС страны, вернувшемуся из плена, стихи и оды. При этом стихи размещаются на официальных страничках ВВС Индии в социальных сетях известными и неизвестными сочинителями. Если перевести несколько строк одного такого стихотворения (автор Биппин Аллхабади) на русский, то получится буквально следующее:

Это настоящий подвиг лётчика. Это может сделать не каждый. Он охотился на охотника. Он победил.

Источник изображения: @NewsIn_Asia, @Anooppa39999219, пресс-служба ВВС Индии

Источник изображения: @NewsIn_Asia, @Anooppa39999219, пресс-служба ВВС Индии

В парикмахерских и салонах красоты Индии предлагают специальный вариант ухода за усами в стиле Абхинандана.

Между тем, в Нью-Дели продолжают предпринимать попытки узнать у США, прописывалась ли в контракте с Пакистаном возможность использования ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" против самолётов ВВС Индии.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
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