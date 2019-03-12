Defense News (США): главком ОВС НАТО в Европе хочет расширить военное присутствие альянса на этом континенте

Больше бронетанковых соединений, ракетных эсминцев, авианосных и десантных ударных групп! Так в США рассматривают перспективы вопросов безопасности Европы. Как всегда, «обосновывая» причины наращивания своей военной мощи в том или другом регионе мира, США ссылаются на растущий военный потенциал вероятного противника. На этот раз речь идет о России.

Вашингтон - Во вторник, 5 марта, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе предупредил о растущей угрозе со стороны России и призвал расширить число военнослужащих, военных кораблей и самолетов, сказав, что его "не устраивает сдерживающий потенциал" военного присутствия американцев.

Генерал Кертис Скапарротти (Curtis Scaparrotti), который также возглавляет Европейское командование вооруженных сил США, сообщил комитету Сената по делам вооруженных сил, что потребуется больше бронетанковых соединений, ракетных эсминцев ВМС США, авианосных ударных групп и десантных ударных групп, чтобы опережать растущие и модернизирующиеся силы России.

"Меня не устраивает тот сдерживающий потенциал, который мы развернули в Европе для обеспечения выполнения нашей Стратегии национальной безопасности, - сказал Скапарротти. - Учитывая растущую угрозу со стороны России беспокойство вызывает наш потенциал разведки, наблюдения и рекогносцировки. Необходимо наращивать этот потенциал".

Скапарротти сообщил, что он запросил еще два эсминца для военно-морской базы США Рота в Испании, где сейчас находятся четыре ракетных эсминца класса "Арли Берк", на которых установлены боевые системы "Иджис". По его словам, необходимо увеличить численность контингента и количество оружия, "чтобы опережать процесс модернизации, который мы наблюдаем в военно-морских силах России". На этой неделе американский эсминец "Дональд Кук" покинул Черное море - это уже второй заход этого эсминца в Черное море с того момента, когда в конце ноября прошлого года Россия захватила три украинских военных корабля и 24 моряков в Керченском проливе.

В прошлом году Конгресс выделил 6,5 миллиарда долларов на "Европейскую инициативу сдерживания" (European Deterrence Initiative), а на следующей неделе администрация Трампа должна будет представить проект федерального бюджета на 2020 год. Во вторник Скапарротти сообщил довольно мало подробностей касательно своих запросов, поспешив удалиться на закрытое заседание, которое состоялось в тот же день.

В 2018 году в числе запросов Скапарротти оказались бронетанковая дивизия с полноценной бригадой армейской авиации, артиллерия дальнего действия, инженерные бригады и бригады снабжения, а также ракетные эсминцы, авианосная ударная группа и ударные субмарины.

Во вторник Скапарротти также сказал, что на суше ему необходим "более значительный потенциал, а в воздухе - самолеты пятого поколения, а также бомбардировщики, чтобы сдерживать Россию и быть наготове. "Мне хотелось бы, чтобы они находились в Европе в некотором количестве на постоянной основе", - сказал он.

Скапарротти отметил тот прогресс, который был достигнут за последние три года. Было произведено три развертывания палубной авиации - впервые за последние 30 лет развертывание было произведено на крайнем севере - и США удалось преодолеть немало логистических препятствий в процессе перемещения их сил по континенту.

"Три года назад мы могли за один раз перебрасывать только одну бригаду. Месяц назад я перебросил сразу четыре бригады одновременно - две бронетанковые и две бригады армейской авиации. Это прогресс", - сказал он.

Эти запросы прозвучали в тот момент, когда Европейское командование принимает срочные меры для формирования военно-морского потенциала после того, как ВМС США уменьшили свое присутствие на континенте, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке и Тихоокеанском регионе, как сказал Марк Кансиан (Mark Cancian) из Центра стратегических и международных исследований.

"Эсминцы также могут обеспечивать противоракетную оборону. Сейчас с этой целью четыре эсминца находятся в испанской Роте, но ВМС США хотят увести их оттуда и перебросить в другое место. То есть, по сути, Скапарротти выступает против главнокомандующего ВМС США", - сказал Кансиан.

Последнее время в Германии и Восточной Европе на ротационной основе находится больше американских военнослужащих, поэтому у Скапарротти были все основания для того, чтобы просить о развертывании постоянной танковой бригады в Европе.

По словам Кансиана, прошлогодний запрос на развертывание полноценной бронетанковой дивизии "стал бы трудновыполнимой просьбой", потому что Пентагон пытается ограничить количество развертываний: "Администрация не хочет выполнять такие масштабные запросы, потому что она старается сдержать расширение сил, чтобы профинансировать модернизацию".

Джо Гулд (Joe Gould)

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