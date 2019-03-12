Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией и Нидерландами

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в рамках договора по открытому небу проведет с 11 по 15 марта наблюдательный полет над территорией Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), сообщил врио начальника российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Все три страны входят в НАТО, в бельгийской столице Брюсселе находится штаб-квартира альянса.

"В рамках реализации международного договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Бенилюкс", - сообщил Шишин.

Он добавил, что полет будет выполняться в период с 11 по 15 марта с аэродрома открытого неба "Кечкемет", а максимальная дальность полета составит 945 километров.

"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Бенилюкс на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - подчеркнул врио начальника центра.

Шишин добавил, что полеты выполняются для содействия большей открытости в военной деятельности государств-участников, а также для укрепления доверия. "Это пятый наблюдательный полет России над территориями государств-участников договора в 2019 году", - пояснил он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.