Дальний беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных границ РФ на фоне сообщений о размещении комплексов С-400

Лондон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье совершил очередной многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 9:35 до 15:03 мск, в течение около пяти с половиной часов осуществлял полет вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, куда, по сообщению Минобороны РФ, поставлен новый полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400.

Затем, перелетев через Латвию в воздушное пространство Эстонии, американский беспилотный разведчик, начиная с 15:37 мск, четыре с половиной часа выполнял задание у западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя по линии от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

На обратном пути из Эстонии тяжелый беспилотник ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории вероятного противника, вновь с 20:43 мск совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области продолжительностью не менее часа, осуществляя их в небе над Литвой.

Беспилотник осуществлял полет на высоте 15,8 тыс. м. Маршрут его полета к российским границам в регионе Балтики проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

На текущей неделе это уже пятый подлет натовских разведывательных самолетов к российским рубежам в регионе Балтики. Как сообщалось, в понедельник и вторник вблизи западных границ России были зафиксированы длительные полеты стратегических разведывательных самолетов ВВС США RC-135V, на перехват одного из которых над Балтикой, по данным Минобороны РФ, поднимался российский истребитель Су-27. В среду аналогичный полет осуществил самолет британских Королевских ВВС RC-135W. В пятницу многочасовой полет у западных границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей осуществил все тот же стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043.

В понедельник пресс-служба Балтийского флота сообщила "Интерфаксу", что в пункт постоянной дислокации в Калининградской области прибыл новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот, - сообщили в пресс-службе. - ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели".