Войти
11.03.2019
Интерфакс-АВН

Дальний беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных границ РФ на фоне сообщений о размещении комплексов С-400

150
0
0
RQ-4B "Глобал Хок"
RQ-4B "Глобал Хок".
Источник изображения: REUTERS

Лондон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в воскресенье совершил очередной многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 9:35 до 15:03 мск, в течение около пяти с половиной часов осуществлял полет вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, куда, по сообщению Минобороны РФ, поставлен новый полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400.

Затем, перелетев через Латвию в воздушное пространство Эстонии, американский беспилотный разведчик, начиная с 15:37 мск, четыре с половиной часа выполнял задание у западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя по линии от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

На обратном пути из Эстонии тяжелый беспилотник ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории вероятного противника, вновь с 20:43 мск совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области продолжительностью не менее часа, осуществляя их в небе над Литвой.

Беспилотник осуществлял полет на высоте 15,8 тыс. м. Маршрут его полета к российским границам в регионе Балтики проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

На текущей неделе это уже пятый подлет натовских разведывательных самолетов к российским рубежам в регионе Балтики. Как сообщалось, в понедельник и вторник вблизи западных границ России были зафиксированы длительные полеты стратегических разведывательных самолетов ВВС США RC-135V, на перехват одного из которых над Балтикой, по данным Минобороны РФ, поднимался российский истребитель Су-27. В среду аналогичный полет осуществил самолет британских Королевских ВВС RC-135W. В пятницу многочасовой полет у западных границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей осуществил все тот же стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043.

В понедельник пресс-служба Балтийского флота сообщила "Интерфаксу", что в пункт постоянной дислокации в Калининградской области прибыл новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот, - сообщили в пресс-службе. - ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Великобритания
Греция
Италия
Латвия
Литва
Россия
Румыния
США
Украина
Финляндия
Эстония
Продукция
Global Hawk
KC-135
С-400 Триумф
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
БФ
Похожие новости
11.03.2019
Разведка Крыма: беспилотник США засекли у границ России
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
13.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2004-2011 гг. составил 5,2 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:19
  • 10
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом