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11.03.2019
Lenta.ru

Российский корабль с вызывающим рвоту оружием провел учения у берегов Шотландии

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Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный станциями визуально-оптических помех "5П-42 Филин", которые способны вызвать у противника галлюцинации и тошноту, провел учения по противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности недалеко от единственной базы ВВС Шотландии. Об этом сообщает газета Times.

Великобритания направила военный корабль для наблюдения за "Горшковым" и тремя вспомогательными суднами, которые идут в Средиземное море.

Комплексы "5P-42 Филин" предназначены для ослепления и дезориентации противника с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей. Оружие можно использовать в сумерки или ночное время, оно действует на расстоянии до двух километров. Данными комплексами также оснащен фрегат "Адмирал Касатонов". "5P-42 Филин" будет установлен еще на двух военных кораблях, которые сейчас строятся.

Отряд кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
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