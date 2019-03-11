Российский корабль с вызывающим рвоту оружием провел учения у берегов Шотландии

Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный станциями визуально-оптических помех "5П-42 Филин", которые способны вызвать у противника галлюцинации и тошноту, провел учения по противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности недалеко от единственной базы ВВС Шотландии. Об этом сообщает газета Times.

Великобритания направила военный корабль для наблюдения за "Горшковым" и тремя вспомогательными суднами, которые идут в Средиземное море.

Комплексы "5P-42 Филин" предназначены для ослепления и дезориентации противника с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей. Оружие можно использовать в сумерки или ночное время, оно действует на расстоянии до двух километров. Данными комплексами также оснащен фрегат "Адмирал Касатонов". "5P-42 Филин" будет установлен еще на двух военных кораблях, которые сейчас строятся.

Отряд кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля.