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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Госиспытания нового мишенного комплекса для ПВО завершатся в 2019 году - военные

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Логотип АО «Купол»
Логотип АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Источник изображения: http://www.kupol.ru/

Комплекс сможет имитировать самодельные беспилотники, применяемые боевиками в Сирии

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Госиспытания нового мишенно-тренировочного комплекса для ПВО "Адъютант" завершатся в этом году, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 2019 году завершатся испытания нового мишенного комплекса войсковой ПВО", - заявили в департаменте.

По его данным, начало госиспытаний запланировано на апрель текущего года.

"Комплекс состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных БПЛА, аналогично применяемым незаконными формированиями в Сирии", - отметили в департаменте.

Ранее о планах завершить госиспытания в 2019 году "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в "Алмаз-Антей"), производящего комплекс.

По данным пресс-службы, мишени комплекса имитируют беспилотники, крылатые ракеты и авиабомбы, боевые вертолеты. Мишени способны развивать скорость до 200 м/с.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
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Проекты
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