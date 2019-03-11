Войти
11.03.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами

577
1
+3
БМО «Гибка-С»
Боевая машина отделения (БМО) отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С» разработки АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“.
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Представители войсковой ПВО примут участие в государственных испытаниях перспективного комплекса "Гибка-С", сообщает в субботу Минобороны России.

"Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства", - сказали в министерстве.

Комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет.

Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.

"В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания", - отметили в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гибка-С
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.03.2019
Россия испытает новейший ракетный комплекс "Гибка-С"
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
30.05.2018
Танки на колесах. Самые вооруженные бронеавтомобили России
1 комментарий
№1
11.03.2019 14:12
А нельзя ли эту штуковину сгружать и куда-нить в кустики на боевое дежурство припрятывать время от времени? Это вселяло бы в экипаж здоровый оптимизм)
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:19
  • 10
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом