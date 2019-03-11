Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Представители войсковой ПВО примут участие в государственных испытаниях перспективного комплекса "Гибка-С", сообщает в субботу Минобороны России.
"Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства", - сказали в министерстве.
Комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.
Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет.
Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.
"В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания", - отметили в ведомстве.
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