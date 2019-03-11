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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Вашингтон вновь ставит Анкаре ультиматум: или С-400, или F-35 и "Патриоты"

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Полк С-400. Архивное фото
Полк С-400. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Вашингтон. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400, заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс.

"Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними", - сказал он журналистам.

"Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни "Патриоты" (ЗРК Patriot)", - добавил он.

Ранее на этой неделе командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в Конгрессе, что выступает против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400.

Представитель госдепа США Роберт Палладино в свою очередь заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция приобретает у России зенитно-ракетные системы С-400 из-за настоятельной необходимости обеспечить безопасность страны.

"Закупка ЗРС С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование национальной безопасности. Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан", - сказал он.

По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации.

Министр напомнил, что с началом кризиса в Сирии США, ФРГ и Нидерланды размещали в Турции средства противовоздушной обороны для защиты турецкой территории, однако позднее вывели из страны эти системы.

"Вклад в обеспечение противовоздушной обороны Турции сегодня вносят лишь Испания и Италия. Анкара вновь убедилась в том, что должна иметь свои комплексы ПРО", - подчеркнул министр.

При этом он подчеркнул, что Турция и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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