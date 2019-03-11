В Ростехе рассказали, как идёт реализация "турецкого" контракта по С-400

Реализация контракта на поставку Турции зенитного комплекса С-400 идет гладко по установленному ранее графику, сообщил в интервью американскому изданию Defense News директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

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Это система, которую хочет получить турецкое правительство, и мы хотим ее предоставить. И пока все идет очень гладко

– сказал Кладов.

Он отметил, что корпорация при заключении договоров не оглядывается на мнение других стран относительно этих сделок.

Мы сотрудничаем с партнерами независимо от того нравится ли это кому-то или не нравится. Это просто деловые связи. Это бизнес

– сказал директор, отвечая на вопрос, как часто США, имеющие сильную позицию в этих вопросах, встают между корпорацией и заказчиками.

Кладов рассказал изданию, что однажды российский журналист спросил его: "Если американцы заблокируют передачу Турции F-35, значит ли это, что вы предоставите Су-35?". "И я ответил: нет, это так не работает – в первую очередь это будут решать сами турки".

На вопрос, с какими проблемами сталкивает Ростех при заключении международных контрактов, директор ответил, что самая большая проблема – быстро меняющийся мир. По его словам, большинство стран сегодня не хотят покупать просто "железо", они хотят приобретать технологии. Такие требования, например, предъявляют в Индии, Индонезии, ОАЭ и ряде других государств.

Таким образом, мы должны изменить наши пути от простой поставки оборудования к созданию технологического партнерства

– добавил он.

Еще одной проблемой, по словам Кладова, является неправильное соотношение между военной и гражданской продукцией: если объем продаваемых военных вертолетов занимает 25% мирового рынка, то гражданские вертолеты занимают лишь 2%.

И это соотношение корпорация будет менять. Ее цель – достичь к 2025 году соотношения между военной и гражданской продукцией "пятьдесят на пятьдесят", заключил он.