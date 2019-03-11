Войти
11.03.2019
Военное обозрение

В Ростехе рассказали, как идёт реализация "турецкого" контракта по С-400

373
0
0

Реализация контракта на поставку Турции зенитного комплекса С-400 идет гладко по установленному ранее графику, сообщил в интервью американскому изданию Defense News директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

Источник изображения: https://twitter.com/RussiansForward

Это система, которую хочет получить турецкое правительство, и мы хотим ее предоставить. И пока все идет очень гладко

– сказал Кладов.

Он отметил, что корпорация при заключении договоров не оглядывается на мнение других стран относительно этих сделок.

Мы сотрудничаем с партнерами независимо от того нравится ли это кому-то или не нравится. Это просто деловые связи. Это бизнес

– сказал директор, отвечая на вопрос, как часто США, имеющие сильную позицию в этих вопросах, встают между корпорацией и заказчиками.

Кладов рассказал изданию, что однажды российский журналист спросил его: "Если американцы заблокируют передачу Турции F-35, значит ли это, что вы предоставите Су-35?". "И я ответил: нет, это так не работает – в первую очередь это будут решать сами турки".

На вопрос, с какими проблемами сталкивает Ростех при заключении международных контрактов, директор ответил, что самая большая проблема – быстро меняющийся мир. По его словам, большинство стран сегодня не хотят покупать просто "железо", они хотят приобретать технологии. Такие требования, например, предъявляют в Индии, Индонезии, ОАЭ и ряде других государств.

Таким образом, мы должны изменить наши пути от простой поставки оборудования к созданию технологического партнерства

– добавил он.

Еще одной проблемой, по словам Кладова, является неправильное соотношение между военной и гражданской продукцией: если объем продаваемых военных вертолетов занимает 25% мирового рынка, то гражданские вертолеты занимают лишь 2%.

И это соотношение корпорация будет менять. Ее цель – достичь к 2025 году соотношения между военной и гражданской продукцией "пятьдесят на пятьдесят", заключил он.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Ростех
Похожие новости
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:19
  • 10
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом