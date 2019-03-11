Войти
11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Новая наземная станция управления Block 50 GCS для беспилотных летательных аппаратов типа Reaper

431
0
0

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI, часть корпорации General Atomics) сообщила, что 8 января 2019 года ВВС США впервые использовали первую разработанную и изготовленную GA-ASI новую наземную станцию управления Block 50 Ground Control Station (GCS) для управления строевым разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом General Atomics MQ-9 Reaper. Управление осуществлялось с испытательного комплекса GA-ASI на аэродроме Грейт Бьютт близ Палмдейла (штат Калифорния).

Рабочее место оператора новой наземной станции управления General Atomics Aeronautical Systems Вlock 50 Ground Control Station (GCS) для управления беспилотными летательными аппаратами семейства General Atomics MQ-9 Reaper (с) General Atomics Aeronautical Systems

Всего по контракту с ВВС США GA-ASI должна поставить семь новых станций управления Block 50 GCS к маю 2021 года.

Наземная станция управления нового поколения Block 50 GCS предназначена для управления БЛА семейства Reaper. Операторское место на станции Block 50 GСS фактически имитирует кабину пилотируемого самолета, подобно наземным летным тренажерам, с соответствующей визуализацией и сведением всех дисплеев управления и отбражения информации в единый "кокпит", что значительно повышает ситуационную осведомленность оператора. Главной особенностью такого решения заявляется возможность сокращения количества операторов одного БЛА с двух до одного человек, сосредоточив все функции управления БЛА и его систем и вооружения у одного оператора. Ныне используемые наземные станции управления БЛА семейства Reaper стандартно требуют двух операторов для управления одним аппаратом - один оператор отвечает за сам полет БЛА, а второй за использование полезной нагрузки БЛА в виде сенсоров и вооружения.

Также станция Block 50 GCS оснащена новой интегрированной многоканальной защищенной системой связи Multi-Level Secure (MLS) Integrated Communication System (ICS), позволяющей увеличить объем передаваемой информации с БЛА в оперативный центр эскадрильи БЛА Squadron Operating Center (SOC) с последующей передачей другим потребителям, и обладающей поовышенным уровнем киберзащищенности.

GA-ASI сообщила, что разработала другие варианты станции управления Block 50 GCS "для других заказчиков", помимо ВВС США.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.10.2018
Отреклись от дрона: что случилось с проектом "Альтаир"
25.03.2014
Проведено испытание ракеты «Бримстоун» с БЛА MQ-9 «Рипер»
03.03.2014
Первый полет БПЛА MQ-9 Reaper ВВС Франции
11.01.2012
Есть кое-какие успехи и в нашем Отечестве
10.06.2009
Турция намерена приобрести 12 российских ударных вертолетов Ми-28
13.04.2009
США меняют приоритеты развития боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon