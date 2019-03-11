Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm, российские предприятия, участвующие в создании воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) для перспективных дизель-электрических подводных лодок, приостановили работы из-за недофинансирования. Об этом Mil.Press FlotProm сообщили источники в ЦКБ МТ "Рубин" и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ). По словам собеседников издания на обоих предприятиях, создание элементов ВНЭУ сейчас фактически не ведется. Такая ситуация сохраняется уже около полутора лет из-за отсутствия средств.
Модель неатомной подводной лодки проекта 677Э (шифр "Амур 1650") разработки АО "ЦКБ МТ "Рубин" с воздухонезависимой энергетической установкой (с) Никита Григорьев / flotprom.ru
Представители предприятий добавили, что начало испытаний анаэробной установки на конкретной подлодке проекта 677, шифр "Лада", начнется в лучшем случае на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года. Именно "Ладу" ВМФ рассматривает в качестве базового проекта для создания ДЭПЛ с ВНЭУ, заявил Mil.Press FlotProm в июне 2017 года вице-адмирал Виктор Бурсук, занимавший тогда должность замглавкома флота по вооружению.
В январе 2018 года источники в отрасли сообщили изданию, что разработчики ВНЭУ, среди которых и ЦКБ "Малахит", ожидают выделения средств на продолжение работ. Больше года спустя ситуация не изменилась.
Научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин рассказал Mil.Press FlotProm, что разработка ВНЭУ заинтересовала Индию, которая может обеспечить необходимое финансирование. Это поможет и внутрироссийской разработке. При этом, добавил ученый, современный тренд поведения инозаказчиков - запрос на работающее изделие, уже проверенное в эксплуатации - как, например, российская техника, применявшаяся в Сирии.
Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки - увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей до 2-3 недель.
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Безусловно, в преддверии войны необходимо всяческими способами повышать автономность ДЭПЛ, но путь ВНЭУ не самый быстрый и не самый дешевый.
Я уже неоднократно предлагал закупить для всех лодок пр. 636.3 новой постройки по комплекту серебряно-цинковых аккумуляторов и держать их на складах в сухом виде до момента, когда вопрос о начале войны перейдет из политической во временную плоскость.
Эти аккумуляторы дороги, недолговечны, но обладают чрезвычайно высокими характеристиками по скорости заряда и по мощности разряда, которую они могут отдать в единицу времени. Так же они обладают повышенной (по отношению к свинцовым и кадмиевым) аккумуляторам емкостью и в целом могут значительно повысить скрытность и автономность лодок. А это с лихвой окупит их стоимость, если повысит шансы выживаемости лодки и экипажа.
в целом могут значительно повысить скрытность и автономность лодок.Идея произвести в "запас" что-то оч хорошее расходное и использовать только для времени реальной войны выглядит интересной.
Но тут возникает и специфический риск, из-за того, что это не используется, нет опыта текущей эксплуатации и нет уверенности, что эти складские запасы соответствуют назначению - а вдруг враг (или друг) на складах хитро испортит эти аккумуляторы или хитро и взрывоопасно "модифицирует" их? А их потом разом поставят на всё и вся и - каюк.
Я уже неоднократно предлагал закупить для всех лодок пр. 636.3 новой постройки по комплекту серебряно-цинковых аккумуляторов и держать их на складах в сухом виде до момента, когда вопрос о начале войны перейдет из политической во временную плоскость.
Кому предлагал-то, клоун? И кто этот твой бред будет оплачивать? ты что ли? Диванный бездельник сидящий на шее своих родных? Тебе бы понять что твои маразматические видения вгоняют страну в очередной развал. И когда он произойдёт ИМЕННО ТЫ будешь виновным...
PS... какая в жо....у война. Кому ты нужен со своим нищенским содержанием? Войну можешь спровоцировать ТОЛЬКО ТЫ.
PPS Недавно читал что есть такой синдром у неудовлетворённых самок. Блин, не помню как называется. Это психическое расстройство на основе неудовлетворённости.
Когда самка, желающая чтобы её поимели и не получающая этого начинает грезить и транслировать что её все хотят... А её всё не тра...ют и не тра...ют... Блин, как же это называется? Что-то типа "вагинальной невостребовательности" или что-то в этом роде...
Идея произвести в "запас" что-то оч хорошее расходное и использовать только для времени реальной войны выглядит интересной.Идея параноидально-дебильная.
особенно на фоне всеобщего разложения и деградации(конкретно тут - флота). В условиях когда основная часть подлодок И ТАК не в состоянии выйти в море даже со штатным тех.комплектом и комплектовании вооружением остальной части ходят очень серьёзные(печальные) слухи.
Т.е. идея исключительно параноидальная. на уровне "а не построить ли нам мост через пруд"(Манилов. "Мёртвые души").
Но тут возникает и специфический риск, из-за того, что это не используется, нет опыта текущей эксплуатации и нет уверенности, что эти складские запасы соответствуют назначению - а вдруг враг (или друг) на складах хитро испортит эти аккумуляторы или хитро и взрывоопасно "модифицирует" их?Это все глупости, если на складах обеспечены соответствующие влажностные и температурные характеристики. В сухом виде, в указанном производителем климатических условиях они могут храниться десятилетиями. Испортить их могут только неправильной заправкой и зарядкой- залив некачественный или не соответствующий их спецификации электролит.
Ну тут можно перестраховаться только наличием химической лаборатории на территории арсенала. Хотя бы минимального штатного состава (3-4 человека) и с минимумом необходимого лабораторного оборудования.
Они должны составлять рецептуру электролита, а когда ее забадяжат в больших количествах - проверить на соответствие перед заливкой в аккумуляторы.
Испортить СЦ АКБ зарядкой, это тоже нужно постараться. Они способны выдержать огромные токи заряда и КЗ. По этим характеристикам с ними не могут сравниться никакие другие АКБ.
Ну пара грамотных (тертых) мичманов, имея документацию на АКБ должны разрулить вопросы и с зарядкой и с заправкой, тем более если им в помощь будет несколько тёток лаборантов.
Это все глупости, ...Испортить их могут только неправильной заправкой и зарядкой- ....Не только. Вы не уловили главного. При такой системе создаётся новая уязвимость. Тут информация прошла, что в 2018 году поймано порядка 600 шпиёнов. А сколько не поймано? Особенно легко (и полезно в таком случае) на мат стимул завербовать работника склада.
Ну пара грамотных (тертых) мичманов, имея документацию на АКБ должны разрулить вопросы и с зарядкой и с заправкой, тем более если им в помощь будет несколько тёток лаборантов.Вот именно. Пару тёртых мичманов с их тётками завербовать и дело в шляпе.
И они не только не тот электролит зальют. Они туда фигульку вставят и оно потом (не сразу) на лодках "выстрелит". И прощай подводный флот.
Кому предлагал-то, клоун?Роль клоуна, причем почему-то всегда грустного, пока выполняешь ты.
И кто этот твой бред будет оплачивать?Ну явно ни ты.
Тебе бы понять что твои маразматические видения вгоняют страну в очередной развал.Ого, немного ли чести?
И когда он произойдёт ИМЕННО ТЫ будешь виновным...Да, ну? А кто страну довел до такого состояния в котором она находится сейчас, я?
А Вы (ну или ты) готов ответить за смерть подводников, которые используя штатные свинцовые АКБ будут иметь минимум скрытности и автономности? Посмотришь в глаза их родственникам?
Недавно читал что есть такой синдром у неудовлетворённых самок. Блин, не помню как называется. Это психическое расстройство на основе неудовлетворённости.Это к чему? Я не трансвестит и не андрогин, вагины у меня нет. Может есть у Вас или у Вас сместились гендерные роли?
Когда самка, желающая чтобы её поимели и не получающая этого начинает грезить и транслировать что её все хотят... А её всё не тра...ют и не тра...ют... Блин, как же это называется? Что-то типа "вагинальной невостребовательности" или что-то в этом роде...
Пару тёртых мичманов с их тётками завербовать и дело в шляпе.При таком раскладе они в любые аккумуляторы могут залить что угодно. Так и лодки у пирсов взорвать могут "свои же", если пойти дальше.
И они не только не тот электролит зальют. Они туда фигульку вставят и оно потом (не сразу) на лодках "выстрелит". И прощай подводный флот.
Так и лодки у пирсов взорвать могут "свои же", если пойти дальше.Могут. Но есть же разница в этих двух ситуациях. Вы видите её?
А что там с разработкой очень ёмких аккумуляторов? Чтоб сделать лодку на тихих электромоторах, которая могла бы несколько суток под водой пребывать на аккумуляторах. Вообще даже не пытается никто ибо это невозможно?
Могут. Но есть же разница в этих двух ситуациях. Вы видите её?Разница в оперативности и масштабе нанесенного ущерба (если допустить, что и на склады и на базу ПЛ инфильтровались саботажники).
Но для этого необходимо допустить полное бездействие и даже попустительство военной контрразведки.
Но для этого необходимо допустить полное бездействие и даже попустительство военной контрразведки.За всеми не углядишь.