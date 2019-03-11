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11.03.2019
Известия.ru

Парашют накрыл Dragon 2 после приводнения

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Источник изображения: Фото: NASA

Беспилотный космический корабль SpaceX Dragon 2 после приводнения оказался накрыт одним из парашютов. Это можно увидеть на трансляции, которую вели Space X и NASA.

Ранее 8 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с успешным завершением тестового полета космического корабля многоразового использования Crew Dragon. По его словам, создание альтернативной транспортной системы к Международной космической станции (МКС) будет гарантировать стабильность и безопасность работы МКС.

Новейший американский космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) успешно приводнился в 16:45 мск в пятницу, 8 марта, в Атлантическом океане, в 360 км от побережья американского штата Флорида.

На Землю корабль привез 136 кг груза, в том числе результаты научных экспериментов на орбите и манекен Рипли, получивший имя в честь героини серии фильмов "Чужой".

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Страны
США
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Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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