Войти
11.03.2019
Интерфакс-АВН

В Минобороны Армении расценили военные учения Азербайджана как давление перед встречей Пашиняна и Алиева

323
0
0
Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: ТАСС

Ереван. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны Армении считают запланированные в Азербайджане крупномасштабные военные учения попыткой давления в контексте ожидающейся встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Предполагается, что эти учения организованы в контексте встречи Пашинян-Алиев и являются попыткой давления в ответ на заявления о том, что Армения не уступит Азербайджану никакие из освобожденных территорий", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, Азербайджан не уведомил о проведении учений в соответствии с Венским документом ОБСЕ.

Как сообщалось, Вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проведут учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

"В учениях примут участие до 10 тыс. личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения",- говорится в сообщении Минобороны республики.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Военные учения
ОБСЕ
Похожие новости
29.03.2018
Азербайджан недоволен российским вооружением и хочет активизировать сотрудничество с Белоруссией
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
26.06.2013
У Армении имеются необходимые силы для противостояния внешним угрозам ("Zhamanak", Армения)
22.04.2013
Миротворцы атакуют с неба
09.06.2012
«Могла уходить в сторону»
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:26
  • 3
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом