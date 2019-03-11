В Минобороны Армении расценили военные учения Азербайджана как давление перед встречей Пашиняна и Алиева

Ереван. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны Армении считают запланированные в Азербайджане крупномасштабные военные учения попыткой давления в контексте ожидающейся встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Предполагается, что эти учения организованы в контексте встречи Пашинян-Алиев и являются попыткой давления в ответ на заявления о том, что Армения не уступит Азербайджану никакие из освобожденных территорий", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, Азербайджан не уведомил о проведении учений в соответствии с Венским документом ОБСЕ.

Как сообщалось, Вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проведут учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

"В учениях примут участие до 10 тыс. личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения",- говорится в сообщении Минобороны республики.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.