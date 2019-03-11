В Пентагоне объявили о предстоящих военных реформах

Пентагон в ближайшие 5 лет проведет радикальные изменения в организационно-командной структуре вооруженных сил и тактике боевых действий, приводит RT заявление директора Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенанта Эрика Уэсли.

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По словам Уэсли, ВС США будут совершенствоваться в соответствии с доктриной "многосферных операций" (MDO), направленной на борьбу с врагом, способным нивелировать текущие боевые возможности американской армии на различных театрах военных действий (ТВД).

Командование будет выстраивать структуру соединений крупнее бригады – дивизий, корпусов и даже, возможно, полевых армий – таким образом, чтобы они могли решать на ТВД задачи, которые иначе решить было бы невозможно

– сказал он.

Например, для использования высокоточного оружия дальнего действия требуется правильно выстроенная система управления огнем, а для новых средств ПВО-ПРО необходима оргструктура, в рамках которой они будут действовать. Такие структуры не могут работать на уровне бригады, они должны охватывать все уровни военной организации, пояснил генерал.

Он напомнил, что американская армия уже 15 лет использует бригадную систему. И это было оправдано, поскольку воевать ей приходилось в основном против террористических формирований. Однако данную тактическую единицу неразумно применять в крупномасштабной войне.

Военное командование США в первую очередь беспокоит развитие военного потенциала России и Китая. В начале недели американские СМИ сообщили, что Управление перспективных проектов Пентагона (DARPA) работает над возрождением программы холодной войны по сдерживанию РФ.

В основе концепции – наработки проекта по созданию высокоточных и умных вооружений, способных остановить противника в случае наступления на европейские страны.