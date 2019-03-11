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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия обладает отличной ракетной техникой и наилучшими двигателями - глава SpaceX

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Глава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Вашингтон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Россия имеет превосходные ракетные технологии и лучшие в мире ракетные двигатели, заявил в своем "Твиттере" глава компании SpaceX Илон Маск.

"Россия располагает отличной ракетной техникой и наилучшими из имеющихся двигателей, - написал И.Маск в "Твиттере". - Версия их новой ракеты-носителя "Ангара" многоразового использования будет великолепна".

Так глава SpaceX прокомментировал статью, опубликованную на сайте Arstechnica.com, в которой говорится, что с тестовым запуском новейшего космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, предназначенного для доставки на орбиту астронавтов, наметилось серьезное отставание России в ракетостроении.

Как сообщалось, 2 марта ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon, который затем 3 марта в автоматическом режиме успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). В пятницу, 8 марта, корабль должен отстыковаться от станции и приводниться в Атлантике у побережья Флориды.

Это первый испытательный полет Crew Dragon, который осуществляется в непилотируемом режиме. Помимо прочего корабль оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после запуска корабля совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого в июне будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восьмью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9 моментально уведут корабль от ракеты.

После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.

В случае успеха уже этим летом США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 долл.

Принадлежащая Илону Маску частная компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд. Компания имеет также контракт с НАСА в размере $2 млрд на 20 запусков корабля в варианте космического "грузовика".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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