Французские военные заменят пистолеты

Французская армия продолжает масштабную программу перевооружения. Вчера, 6 марта, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что Минобороны Франции официально открыло тендер по закупке новых пистолетов, выпустив запрос о предоставлении предложений (Request for Proposal, RFP).

Новый тендер является очередным этапом программы Arme Individuelle Future (AIF), в рамках которой в 2016 году Минобороны Франции выбрало карабины Heckler & Koch 416 для замены FAMAS. Теперь пришла очередь пистолетов.

Стрельба из MAC Mle 50. Источник изображения: gunportal.com.ua

Для французских военных планируется закупить "полуавтоматические пистолеты калибра 9?19 мм", при этом никаких дополнительных требований пока не обозначено. Объём потенциальной закупки составит 75 000 пистолетов и 50 млн патронов к ним, включая 2 млн дозвуковых боеприпасов.

На вооружении армии новые пистолеты заменят морально устаревшие MAC Mle 50 и PAMAS G1 (Beretta 92F). MAC Mle 50 серийно производился с 1953 года и был частично заменён моделью PAMAS G1, принятой на вооружение в 1989 году. Принятие на вооружение нового пистолета позволит полностью списать MAC Mle 50 и начать поэтапную замену PAMAS G1.