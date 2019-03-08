"Тополи" и "Ярсы" переложили на электрошасси

Россия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, созданное в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-О". Разработанный в Набережных Челнах тягач повышенной проходимости с колесной формулой 16х16 будет использоваться в том числе и в качестве пусковой установки для баллистических ракет "Тополь-М" и "Ярс". Раньше для этого применялась белорусская техника.

- После успешного завершения госиспытаний по рекомендации госкомиссии семейство высокомобильных модельных шасси "Платформа-О" принято на снабжение Вооруженных сил РФ, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракетный тягач от КамАЗа был впервые показан на форуме "Армия-2018". Машина оснащена электроприводом каждого колеса и имеет режим крабового хода - когда все колеса поворачиваются в одну сторону и гигантский грузовик может ползти в сторону.

В рамках первой партии военные получат пять различных машин из семейства "Платформы-О". Три шасси грузоподьемностью 25, 50 и 85 тонн с колесной формулой 8х8, 12х12 и 16х16, а также тяжелые седельный и балластный тягачи с колесной формулой 8х8 для транспортировки тяжелой техники массой до 165 тонн, буксировки прицепов и самолетов массой до 400 тонн.

Ранее сообщалось, что переход армии с белорусских машин на отечественные произойдет постепенно, в течение 10 лет.

Антон Валагин