Британский флот продолжает наблюдение за походом в Атлантике фрегата ВМФ России "Адмирал Горшков"

Лондон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Эсминец Королевского ВМФ Великобритании "Дефендер" (HMS Defender) продолжает сопровождение фрегата Северного флота ВМФ России "Адмирал Горшков", проследовавшего накануне через пролив Ла-Манш в Атлантику, сообщает пресс-служба британского флота.

"Эсминец, приписанный к базе Портсмут, ведет наблюдение за российской корабельной группой и их активностью в зоне национальных интересов (Соединенного Королевства - ИФ)", - говорится в сообщении.

Британия вместе с союзниками намерена продолжить сопровождение российских кораблей в международных водах вблизи британских берегов, чтобы "быть уверенной, что ВМФ России соблюдает правила проведения морских походов", приводятся в сообщении слова замминистра обороны Великобритании Марка Ланкастера.

Как сообщалось, новейший ракетный фрегат Северного флота (СФ) "Адмирал Горшков", совершающий поход в Атлантике, накануне провел учения по противовоздушной обороне в непосредственной близости от побережья Шотландии в Северном море.

По имеющимся данным, российский ракетный фрегат вместе с отрядом кораблей обеспечения, временно укрывавшийся от шторма в заливе Мори-Ферт у берегов Шотландии, во вторник отработал задачи по противовоздушной обороне с выполнением слежения за воздушными целями радиотехническими средствами, а также по противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде.

При этом вблизи района нахождения российских кораблей вблизи Шотландии во вторник был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, вылетевшего с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Вблизи этого района также совершал полет шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Как сообщалось, во вторник "Адмирал Горшков" прошел через пролив Ла-Манш в Атлантику. "Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама" приступил к проходу пролива Ла-Манш", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "Адмирал Горшков", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", как ожидается, в скором времени войдет в состав российской эскадры в Средиземном море. "Ожидается, что поход корабля продлится несколько месяцев. Предполагается выполнение задач и в Средиземном море", - сказал он.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

"Адмирал Горшков" принят в боевой состав СФ в 2018 году. В Баренцевом и в Белом морях он провел ряд испытательных и учебно-боевых стрельб ракетным и артиллерийским оружием, в том числе главным ударным комплексом: крылатыми ракетами "Калибр". Фрегат также выполнил стрельбы комплексом противовоздушной обороны "Полимент-Редут", подтвердивших его высокие тактико-технические характеристики.

Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 - первый надводный корабль - носитель крылатых ракет "Калибр" на СФ. Он прибыл на флот 8 сентября и был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей СФ - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".