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07.03.2019
ТАСС

Шойгу отметил высокий уровень работы управления Генштаба ВС РФ по мобилизации войск

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Министр обороны отметил, что на протяжении своей истории Главное организационно-мобилизационного управление успешно решает масштабные задачи по повышению боеготовности

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил высокий уровень обеспечения войск и планирования мобилизационного развертывания, поздравляя сотрудников Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ с 55-летием со дня создания этой структуры, которое отмечается 7 марта.

По словам министра, на протяжении своей истории Главное организационно-мобилизационного управление успешно решает масштабные задачи по повышению боеготовности Вооруженных сил РФ. "На высоком уровне осуществляет организационно- штатное обеспечение войск и планирование мобилизационного развертывания. Благодаря вашей эффективной работе соединения и воинские части в плановом порядке комплектуются военнослужащими по контракту, непрерывно обеспечиваются современным вооружением и военной техникой", - сказал Шойгу.

Он отметил, что также благодаря работе управления отлажена система подготовки молодежи к службе в армии и комплектования воинских подразделений призывниками, ведется тесное взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти по развитию и совершенствованию базы мобилизационного развертывания, а также по их участию в учениях и маневрах. "Безусловно, решение таких сложных и ответственных задач под силу только настоящим профессионалам - тем, кто всегда во главу угла ставит интересы государства", - подчеркнул глава Минобороны.

Особую благодарность министр выразил ветеранам, которые помогают сохранить неразрывную связь поколении. "Уверен, что и в дальнейшем вы будете с честью выполнять служебный долг, содействовать повышению обороноспособности и военной безопасности страны", - заключил Шойгу.

Он вручил сотрудникам главка государственные и ведомственные награды.

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