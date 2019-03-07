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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин и замглавы NASA могут встретиться на Байконуре во время пилотируемого запуска 14 марта

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Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер.
Источник изображения: © EPA/MATTHEW CAVANAUGH

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и замглавы NASA Билл Герстенмайер могут провести встречу на Байконуре во время пилотируемого запуска 14 марта, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

"Вопрос, почему глава NASA Джеймс Брайденстайн не приедет на пилотируемый пуск - это, скорее, вопрос к самому господину Брайденстайну. Я думаю, что это связано с его рабочим графиком. Касательно Герстенмайера, заместителя администратора NASA, - по последним данным, он прибудет на Байконур", - заявил В.Устименко.

"Сейчас ведутся переговоры о возможности его встречи с генеральным директором Роскосмоса", - сказал он.

Пресс-секретарь Роскосмоса отметил, что круг обсуждаемых на встрече вопросов, если таковая состоится, будет касаться продолжения международного сотрудничества и взаимодействия по эксплуатации МКС.

Ранее предполагалось, что 14 марта на Байконуре может состояться встреча Д.Рогозина с главой NASA Дж.Брайденстайном. Устное приглашение было сделано американской стороне в ходе телеконференции.

Как сообщалось, очередная пилотируемая экспедиция на Международную космическую станцию стартует на две недели позже запланированного.

"Запуск пилотируемого корабля с Байконура на Международную космическую станцию перенесен с 1 марта на 14 марта", - сказал источник агентства.

В экипаж "Союза МС-12" войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.

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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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Союз РН
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