Китайский луноход поможет установить историю горной породы на обратной стороне Луны

Исследователи не исключают, что булыжники являются осколками метеорита

ПЕКИН, 6 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский луноход "Юйту-2" провел изучение образцов горной породы на обратной стороне естественного спутника Земли, благодаря чему ученые смогут установить происхождение верхнего слоя его поверхности. Как пояснили сотрудники Академии наук Китая, в случае, если камни окажутся местного происхождения, последующим шагом станет выявление физического процесса их формирования.

В то же время исследователи не исключают, что эти булыжники, самый крупный из которых достигает 20 см в диаметре - осколки метеорита, ударившегося о лунную поверхность. По данным агентства "Синьхуа", ученые также изучают специфику следов, оставленных луноходом в грунте, что, как ожидается, "позволит проследить историю эволюции Луны".

"Юйту-2" уже сделал ряд ценных снимков. По словам представителей Национальной астрономической обсерватории КНР, получить эти фотографии было нелегко: для того чтобы добиться искомого ракурса, луноход каждый раз должен был довольно долго настраивать камеру под нужным углом, поскольку "не обладает той же свободой действий, что и человек". Китайские ученые надеются, что все это - первые шаги в целой серии исследований, благодаря которым им удастся выяснить ряд важных деталей формирования не только Луны, но и Земли, Солнечной системы в целом.

Лунный аппарат "Чанъэ-4" был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. 3 января он успешно совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности, в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.