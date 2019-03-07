СМИ Китая судейство на "Танковом биатлоне" в РФ назвали необъективным

В Китае сообщают о дополнительных поставках танков Type 96A в мотострелковую часть в Тибетский автономный округ, а также в в/ч, расположенную в южной провинции Юньнань. В СМИ отмечается рост объёмов выпуска основных боевых танков НОАК Type 96A, а также указывается на то, что Китай "окончательно избавился от иностранных технологий в танкостроении".

Источник изображения: sina.com.cn

В то же время рассматривается вопрос переброски китайских танков на большие расстояния с помощью средств авиации. Так, в качестве примера приводится необходимость переброски Тype 96A в Россию для участие в соревнования "Танковый биатлон". При этом высказываются слова о необходимости расширения возможностей военно-транспортной авиации ВВС НОАК для транспортировки тяжёлых бронемашин. И не упускается возможность объявить о якобы необъективном судействе на российском "Танковом биатлоне".

Обо всём немного подробнее.

Из материала в китайской прессе:

Теоретически Ил-76, имеющийся в распоряжении ВВС НОАК, может нести 96А, но конструкция грузового отсека Ил-76 для таких целей не является оптимальной.

Далее говорится, что расстояния в 4200 км, которое преодолевает Ил-76 при транспортировке тяжёлой техники массой до 60 тонн, не всегда достаточно. Заявлено о "существенном преимуществе" китайского транспортника Yun-20 (Xian Y-20), который, как отмечают китайские военные эксперты, при максимальной полезной нагрузке до 69 тыс. кг имеет перегоночную дальность в 7,8 тыс. км.

В составе ВВС НОАК "на лету" 4 таких самолёта (по другим данным - не менее 8). Здесь нужно отметить, что боевая масса Type 96A составляет 42,5 т.

В китайских СМИ говорится, что именно Y-20 целесообразно использовать для транспортировки и танков Type 99, боевая масса которого составляет порядка 54 т.

Китайский портал SINA далее возвращается к "Танковому биатлону", на котором китайская команда была представлена на танках Type 96 A. В материале сказано, что у этих танков немало недостатков, но при этом объявлено, что российское судейство якобы "не было объективным".

Из материала:

Система управления огнем недостаточно стабильна, маневренность не соответствует современным требования, а способность к адаптации на сложной местности не всегда эффективна. Даже после вычета некоторых критериев оценки российской судейской группы, которые, очевидно, близки к неправдоподобным и необъективным, НОАК всё же должна рассмотреть вопрос об использовании лучшего нового танка на международных соревнованиях.

Так, предложено на следующем "биатлоне" в России использовать лёгкий танк Type 15. Речь идёт о танке, который в экспортной версии известен как VT5.