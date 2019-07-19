В РФ для участия в танковом биатлоне из КНР доставили Type 96B по железной дороге

Появились фотографии прибытия в Россию из Китая танков Type 96B на железнодорожных платформах.

Источник изображения: sina.com.cn

Экипажи этих танков вооружённых сил Китая примут участия в соревнованиях танкового биатлона, где главным своим соперником считают экипажи танков Т-72 ВС РФ. Также китайская военная техника будет использоваться в ходе совместных маневров.

Ранее в китайских СМИ сообщалось, что для участия в танковом биатлоне в Россию могут быть доставлены танки Type 99, однако эта информация не подтверждается.

По некоторым данным, китайская сторона ранее предложила российской проведение этапов танкового биатлона с участием женских экипажей. Пока нет данных о том, что Россия готова выставить такие экипажи на ближайших соревнованиях.

Источник изображения: sina.com.cn

В России эшелон с китайскими экипажами и военной техникой (среди которой не только танки) встретили хлебом-солью и чаем с сушками.

По некоторым данным, китайцы дооснастили свои Type 96B дополнительными видеокамерами, которые передавали бы в режиме реального времени "картинку" как с ведения огня по мишеням, так и с действиями экипажа, в том числе и при осуществлении ночных стрельб.

Ранее в китайской прессе высказывались претензии к российской стороне в плане судейства. Китайские военные блогеры обвинили российских судей в "предвзятости". Видимо, теперь готовятся оспаривать судейские решения с использованием видеоматериалов с камер, установленных на своих танках.

Для справки: Type 96B - модернизированная версия основного боевого танка китайского производства. Мощность двигателя - 1000 л.с., запас хода по шоссе - до 600 км с навесными баками, основной калибр - 125 мм (пушка ZPT-98, являющаяся нелицензионной копией 2А46М, с автоматом заряжания).

Китай использует танки Type 96B на танковом биатлоне в России не в первый раз. О причинах, по которым в Россию не стали доставлять Type 99, официально не сообщается.