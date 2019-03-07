На Камчатке боевой корабль ТОФ выпустил ракеты по "противнику"
Малый противолодочный корабль МПК-82.
Источник изображения: МО РФ
Малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Иней" отработал нанесение удара крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника.
Экипаж судна, находившегося в акватории Авачинского залива, получал указания по применению оружия от собственных средств наблюдения, а также от экипажей противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации флота и беспилотников "Орлан-10".
Как уточнил начальник отдела информационного обеспечения ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, "Иней" выполнял электронные ракетные пуски.
Кроме того, МРК, а затем малый противолодочный корабль МПК-82 подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели "противника".
Юлия Гарднер
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