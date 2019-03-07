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07.03.2019
Российская газета

На Камчатке боевой корабль ТОФ выпустил ракеты по "противнику"

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МПК-82
Малый противолодочный корабль МПК-82.
Источник изображения: МО РФ

Малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Иней" отработал нанесение удара крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника.

Экипаж судна, находившегося в акватории Авачинского залива, получал указания по применению оружия от собственных средств наблюдения, а также от экипажей противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации флота и беспилотников "Орлан-10".

Как уточнил начальник отдела информационного обеспечения ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, "Иней" выполнял электронные ракетные пуски.

Кроме того, МРК, а затем малый противолодочный корабль МПК-82 подавили артиллерийским огнем видимые береговые цели "противника".


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Орлан-10
Проекты
БПЛА
ТОФ
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