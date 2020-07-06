Есть только МиГ-31: Тихий океан закроет эскадрилья перехватчиков

На Камчатке развернут дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Пополнение получит смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота. С современным вооружением эти машины смогут перехватывать крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотники. Согласно принятой в ВКС классификации, летательные аппараты массой больше 30 т относят к категории «воздушных кораблей». МиГ-31 получил неформальное название «боевой воздушный корабль» — его взлетная масса превышает 40 т. По мнению экспертов, эти самолеты смогут контролировать огромные территории Дальнего Востока и Арктики. А в случае необходимости прикроют ядерные силы флота, расположенные на полуострове.

На Камчатке развернут дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Пополнение получит смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота. С современным вооружением эти машины смогут перехватывать крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотники. Согласно принятой в ВКС классификации, летательные аппараты массой больше 30 т относят к категории «воздушных кораблей». МиГ-31 получил неформальное название «боевой воздушный корабль» — его взлетная масса превышает 40 т. По мнению экспертов, эти самолеты смогут контролировать огромные территории Дальнего Востока и Арктики. А в случае необходимости прикроют ядерные силы флота, расположенные на полуострове.

Над вулканами

Принято принципиальное решение о размещении на Камчатке дополнительной эскадрильи МиГ-31, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. После модернизации самолеты поступят на вооружение 317-го смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), который базируется на аэродроме Елизово в Петропавловске-Камчатском.

В мае командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц отметил, что истребители морской авиации осваивают в регионе новаторские приёмы боевой подготовки. В частности, в ходе учений МиГ-31 перехватил крылатую ракету, выпущенную бомбардировщиком Ту-95МС. А пара истребителей сбила сверхзвуковую противокорабельную ракету «Москит», летящую на предельно малой высоте.

Базирующиеся на полуострове машины будут прикрывать огромную часть территории России, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— С их дальностью и скоростью полета перехватчики смогут контролировать пространство от Северного полюса до юго-восточных границ страны, рассказал он «Известиям». — Эти самолёты способны выполнять широкий круг задач — сопровождать бомбардировщики над Тихим океаном, перехватывать самолёты противника, а также крылатые ракеты.

На Камчатке базируются ядерные силы российского ТОФ, подчеркнул эксперт.

— В последние годы оборона Камчатки серьёзно укрепляется, — рассказал историк. — Этот удалённый регион имеет большое стратегическое значение. Там развернуты подразделения морской пехоты, береговых ракетных войск, подводные корабли. И МиГ-31 обеспечивают прикрытие всей группировки.

Воздушный корабль

МиГ-31 — единственный истребитель в российских ВС, командира которого официально называют капитаном корабля. Такой привилегией обладают пилоты самолетов взлетной массой более 43 т. Полностью заправленный и вооруженный двухместный перехватчик превосходит эту планку и по весу соответствует пассажирскому лайнеру Ту-134.

Сейчас на вооружение поступают модернизированные варианты истребителя, созданного в конце 1970 годов. МиГ-31БМ получил полное обновление бортовой электроники и усовершенствованный радар. Дальность обнаружения воздушных целей возросла до 320 км. Перехватчик может поражать их на расстоянии до 280 км. Пока самолет остается единственным в ВКС, который оснащён ракетами «воздух-воздух» такой дальности.

Как ранее писали «Известия», для МиГ-31 разрабатывают и более дальнобойные боеприпасы — они будут способны перехватывать, в том числе, и гиперзвуковые цели.

— Сегодня ни в одной стране в мира нет перехватчика, который летал бы на таких скоростях и высотах, как МиГ-31, и при этом был оснащен подобными ракетами, — рассказал «Известиям» заслуженный летчик испытатель полковник Игорь Маликов. — Главное их предназначение в регионе — отгонять самолеты противника. МиГ-31 очень эффективен в работе по воздушным целям. Я много ракет с него запускал, и могу сказать, что они «подранков» не делают. Боеприпасы настолько мощные, что разбивают мишень вдребезги. Ни самолёты-разведчики, ни другие летательные аппараты от такого истребителя не уйдут.

Контракт на модернизацию 60 перехватчиков в варианте МиГ-31БМ был подписан летом 2011 года. Осенью 2014-го договор заключили на партию из еще 54 воздушных кораблей. По оценке разработчиков, боевая эффективность модернизированного варианта возросла в 2,6 раза по сравнению с базовой моделью.

На базе перехватчика ранее были подготовлены проекты противоспутникового комплекса и «летающего космодрома» для запуска на орбиту Земли небольших космических аппаратов. Уникальные характеристики истребителя позволили оснастить его современнейшим оружием. В 2018 году был представлен вариант МиГ-31К, вооруженный гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Боеприпас позволяет самолету наносить удары по целям на расстоянии свыше тысячи километров.

Камчатские истребители

Истребительные эскадрильи МиГ-31, которые сейчас входят в состав 317-го смешанного авиаполка ТОФ, ранее были самостоятельным 865-м истребительным авиаполком (ИАП) с богатой и сложной историей.

Официальной датой образования части считается 15 мая 1939 года, когда был сформирован 20-й штурмовой авиаполк. Но специалисты полагают, что его история началась в мае 1918 года, когда в Москве из остатков авиачастей Российской императорской армии был сформирован отдельный разведывательный авиаотряд.

За время Великой Отечественной войны полк несколько раз переименовывали, но он всегда оставался на Дальнем Востоке. В октябре 1944-го он стал 410-м штурмовым и был перебазирован из Приморья на аэродром Елизово. Часть успела поучаствовать в боевых действиях против Японии в августе-сентябре 1945-го, поддержав огнем морские десанты на островах Шумшу и Парамушир. В том же году она была преобразована в 410-й ИАП.

В 1958 году 410-й ИАП расформировали, но через девять лет его регалии передали дислоцированному на Камчатке 865-му ИАП, который стал правопреемником части, имеющей корни ещё в царской России. В 1985 году пилоты полка начали переучиваться на новейшие тогда перехватчики МиГ-31. Полностью на такие машины часть перешла в 1989-м.

В 2009-м самолёты полка были переданы в состав 7060 авиационной базы морской авиации ТОФ и их начали заменять на модернизированные МиГ-31БМ. Впоследствии база была преобразована в 317-й смешанный авиаполк ТОФ. Помимо истребителей, в его состав входят противолодочные самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-27, транспортно-боевые Ка-29, отряд беспилотников «Форпост» и «Орлан-10».

Увеличение количества истребительных эскадрилий МиГ-31 может говорить о планах возрождения на Камчатке отдельного 865-го ИАП.