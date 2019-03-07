Госдеп вновь пригрозил Турции отказом в поставках оружия при покупке С-400

ЦАМТО, 6 марта. Госдеп США вновь заявил, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания истребителей F-35 и санкциям, передает "РИА Новости".

Санкции против Анкары, как уточнил на регулярном брифинге замглавы пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино, могут ввести в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Как напоминает агентство, соглашение с Москвой по поставкам Турции ЗРС С-400 было подписано в декабре 2017 года. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о продаже четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита.

Закупка С-400 стала причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot – эти темы, по мнению Анкары, "не связаны между собой".