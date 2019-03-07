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07.03.2019
Военное обозрение

В США предложили помочь Украине сдержать РФ на море летальным оружием

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По информации американских СМИ, руководство США занимается обсуждением вопроса о предоставлении Украине летального оружия, которое сможет сдержать "российскую агрессию" в море. Об этом сообщил американский генерал Кёртис Скапаротти, возглавляющий силы НАТО в Европе, в ходе слушаний, проходивших на днях в профильном комитете Сената США.

На фото - применение ПТУР армией США

Источник изображения: Пентагон

По словам Скапаротти, с помощью летального оружия у Украины появится возможность предотвращения инцидентов, подобных тому, который произошёл 25 ноября прошлого года в Керченском проливе и который Соединённые Штаты рассматривают как захват российскими военными кораблей украинских военно-морских сил.

Значит ли это заявление американского генерала, что США фактически подталкивают Киев к применению летальных вооружений на море - в ходе следующей провокации?

Американский генерал подчеркнул, что это станет возможным после предстоящего в Вашингтоне "политического обсуждения", результатом которого может стать получение украинскими военными не только противотанковых комплексов Javelin, но и иного летального оружия. О каком конкретно оружии ведётся речь, Скапаротти не уточнил.

Многие эксперты считают, что возможная поставка летального оружия на Украину на руку США как с экономической точки зрения, так и с позиции наращивания политического диктата над киевскими властями. Для самой же Украины такое подбрасывание дров в пылающий конфликт на Донбассе может обернуться катастрофой, в результате которой страна как таковая прекратит своё существование.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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