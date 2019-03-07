Посол РФ в США Антонов: встречи военачальников России и США важны в условиях многочисленных региональных конфликтов

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Прагматичный диалог начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозефа Данфорда крайне важен в условиях существующих региональных конфликтов и способствует укреплению доверия между странами, заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов по итогам встречи генералов, состоявшейся 4 марта в Вене.

"Сейчас же, когда международный режим контроля над вооружениями подвергся новым испытаниям в связи с решением Вашингтона выйти из Договора по РСМД, неопределенностью американских планов в отношении будущего ДСНВ, а также в связи с американскими планами по развитию глобальной системы ПРО, весьма актуален серьезный и откровенный разговор между оборонными ведомствами, отвечающими за безопасность наших стран", - констатировал А.Антонов.

Посол отметил, что генералы В.Герасимов и генерал Д.Данфорд не могли обойти вниманием непростую ситуацию в Сирии.

"Несомненно, от результатов прагматичного диалога между российскими и американскими генералами выигрывает международная безопасность", - заверил А.Антонов.

Кроме того, посол отметил, что контакты такого уровня в последнее время стали крайне редкими.

"Это не отвечает интересам безопасности России и США. Такие встречи позволяют укреплять доверие и взаимопонимание между нашими странами", - подытожил А.Антонов.