Войти
07.03.2019
Интерфакс-АВН

США могут ужесточить санкционный режим в отношении КНДР в случае отказа Пхеньяна от денуклеаризации - советник Трампа

241
0
0
Дональд Трамп и Джон Болтон
Дональд Трамп и Джон Болтон.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - США рассматривают возможность введения новых санкций против Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ракетно-ядерной программы, заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы изучаем вопрос об их усилении", - сказал он в эфире телеканала Fox News Business.

Дж.Болтон пояснил: "Думаю, президент Трамп совершенно четко заявил, что если они не захотят этого сделать, то они не смогут выйти из-под давления уже введенных мощных экономических санкций".

Дж.Болтон отметил, что Вашингтон обращает внимание на принимаемые в Пхеньяне решения, чтобы определить, действительно ли КНДР настроена на денуклеаризацию.

Президент Дональд Трамп, тем не менее, на пресс-конференции в Ханое после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против Северной Кореи.

"Я не хочу говорить об ужесточении санкций", - сказал он на пресс-конференции в Ханое по итогам второго саммита США-КНДР.

Он пояснил, что не хочет этого ради народа Северной Кореи.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
05.03.2019
В Москву прибыл спецпредставитель Госдепа обсудить ядерную проблему КНДР
04.03.2019
Причиной досрочного завершения саммита США-КНДР стало нежелание Пхеньяна закрывать секретный ядерный объект - СМИ
27.02.2019
США на саммите в Ханое должны подтвердить гарантии безопасности КНДР в обмен на уничтожение Пхеньяном ядерного оружия - Патрушев
26.02.2019
Саммит КНДР-США будет успешным при условии, что стороны будут следовать принципу взаимного уважения - северокорейское издание
22.02.2019
Демократы в Палате представителей требуют от Трампа раскрыть всю информацию о переговорах с КНДР
30.10.2017
Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 08:14
  • 1
Порошенко сообщил о поступивших на Украину ударных беспилотниках
  • 07.03 08:12
  • 21
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 08:11
  • 1
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 07.03 06:04
  • 104
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 07.03 04:21
  • 15
Новейшая самоходка ВДВ РФ "Лотос" умеет стрелять минами НАТО
  • 07.03 04:05
  • 1
"КосмоКурс" подтвердил заключение соглашения о частном космодроме в Нижегородской области
  • 07.03 03:45
  • 1
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 02:34
  • 1
Пентагон просит добавки
  • 07.03 02:07
  • 1
Эксперт объяснил, почему китайские военные тренируются стрелять по Т-90
  • 06.03 23:20
  • 12
РФ в 2022 году начнет серийное производство патронов "натовских" калибров
  • 06.03 22:35
  • 1
Специальные патроны для специального стрелка
  • 06.03 22:13
  • 2
Стало известно, кто в США займётся гиперзвуковым оружием
  • 06.03 21:48
  • 7
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 06.03 21:36
  • 29
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 19:58
  • 1
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии