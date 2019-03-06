Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году

В 2018 году в рамках соглашения с Бразилией был поставлен специализированный оптико-электронный комплекс обнаружения элементов космического мусора в обсерватории Пико дос Диас

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия разместит за границей три специализированных оптико-электронных комплекса (ОЭК) для отслеживания космического мусора (ОКМ). Их планируется установить в Мексике, Чили и Южно-Африканской Республике (ЮАР) до октября 2020 года, говорится в материалах на сайте госзакупок, размещенных во вторник.

"Дополнительно в состав эксплуатируемого КСОЭС [комплекс специализированных оптико-электронных средств] вводятся: в третьем квартале 2019 года ОЭК ОКМ № 2, размещаемый в Южно-Африканской Республике", - отмечается в техническом задании на оказание услуг по поддержанию в технической и эксплуатационной готовности автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Также отмечается, что в КСОЭС вводится ЭОП-2 (экспериментальный оптический пункт второй очереди) № 2, "перемещаемый в Мексику из района города Кисловодск (РФ) в первом квартале 2020 года".

Еще один комплекс планируется перенести из Крыма в Чили. Он должен войти в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Сейчас подобные ОЭК действуют в Кисловодске, Уссурийске, Благовещенске и других городах России и мира.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в рамках соглашения с Бразилией был поставлен специализированный оптико-электронный комплекс обнаружения элементов космического мусора в обсерватории Пико дос Диас.

Автоматизированная система предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве создана и функционирует с 2016 года.