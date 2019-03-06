Пентагон потратил миллиарды на несостоявшиеся в итоге проекты

В 2018 году США потратили 610 миллиардов долларов на оборону, что составило треть мировых расходов в этой области. На 2019-й год запланированы траты объемом 716 миллиардов долларов. Однако далеко не все эти деньги приносят пользу американским вооруженным силам.

Источник изображения: Пентагон

За последние 30 лет армия США приняла участие в двух длительных войнах и ряде менее масштабных конфликтов. За все это время не была найдена замена основным системам вооружения, введенным в эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого века.

Отчасти так произошло, потому что Пентагон принял решение сократить затраты на новые технологии из-за дорогостоящих войн в Ираке и Афганистане. Но в то же время было потрачено 30 миллиардов долларов на пять новых разработок, которые были отвергнуты по разным причинам.

Противотанковые боеприпасы BAT (Brilliant Anti-Tank Munition)

Даже на исходе холодной войны Пентагон помнил об угрозе, которую представлял огромный танковый потенциал Советского Союза. Создание противотанковых боеприпасов BAT (Brilliant Anti-Tank Munition) было частью инициативы по созданию разведывательно-ударного комплекса Assault Breaker (1977г). BAT представляли собой миниатюрные управляемые ракеты, "упакованные" в более крупную ракету большой дальности системы ATACMS, которая запускалась из установки M270 MLRS.

После запуска ракета ATACMS освобождала тринадцать боеприпасов BAT, которые бы затем плавно снижались с помощью парашюта и стабилизатора движения и самонаводились на танки благодаря инфракрасным головкам. В теории одна ракета ATACM могла уничтожить танковую роту.

После распада СССР и уничтожения механизированной составляющей армии Саддама Хусейна танковая угроза перестала казаться чем-то ужасным, однако ужасной осталась стоимость боеприпасов BAT. В 2003 году от их применения отказались.

По крайней мере, идея BAT продолжила свою жизнь в планирующих авиабомбах GBU-44/B Viper Strike, которые крепятся на дроны, а также на самолеты-топливозаправщики Marine KC-130J.

Боинг / Сикорский RAH-66 Команч

Еще одним проектом времен холодной войны было создание маневренного и скрытного разведывательного вертолета. Он должен был прийти на смену многоцелевому вертолету Bell OH-58D Kiowa, который применялся для разведки и огневой поддержки.

Boeing и Sikorsky разработали два прототипа. Поверхности фюзеляжа были выполнены в виде плоских граней для рассеянного отражения падающего высокочастотного излучения и покрыты радиопоглощающими материалами. Винтовые лопасти выполнялись из композитного материала, что снижало возможность акустического обнаружения вертолета. "Команч" мог нести шесть противотанковых боеприпасов или двенадцать ракет Stinger. Дальность полета без дозаправки равнялась почти 2000 км.

Однако относительно медленный и все-таки видимый с земли вертолет по всем показателям уступает малозаметному истребителю, передвигающемуся со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Также Пентагон сомневался, насколько новый вертолет будет неуязвим для современных систем ПВО и даже для зенитных орудий старого образца. Примерно в то время начали появляться первые дроны для выполнения разведывательных миссий.

К тому же, "Команч" получался слишком дорогим.

От идеи "Команча" окончательно отказались в 2004 году. К этому времени на него уже успели выбросить почти 8 миллиардов долларов. Вскоре после этого военное руководство США приняло еще одно странное решение – после 2010 года были выведены из эксплуатации многоцелевые Kiowa, которые планировали заменить на ударные "Апачи". Вскоре выяснилось, что полностью заменить маневренные "Киовы" на тяжелые "Апачи" было не очень умно, так что армия осталась вообще без вертолетов-разведчиков – не было ни старых, ни новых.

Самоходная гаубица Crusader

Основная полевая артиллерийская система США – самоходная гаубица M109 Paladin с вращающейся башней – была поставлена на вооружение 56 лет назад. Ее 155-мм пушки могут поражать очень далеко расположенные цели, в том числе вне зоны видимости.

В 1990-х годах армия США начала искать замену "Паладину". XM2001 Crusader был покрыт композитной броней, обладал автоматически заряжаемой пушкой и охлаждаемым орудийным стволом, что позволяло производить до 10 выстрелов в минуту по целях, находящимся в 40 километрах.

Crusader обладал единственным недостатком, который и оказался решающим. В конце 20-го века Штаты были заинтересованы в более легких и точных системах вооружения, которые можно легко перемещать в необходимую точку на карте. Гаубица, которая весит 43 тонны, явно не подходила под это описание.

В 2002 году проект, на который было затрачено 2 миллиарда долларов, был закрыт Дональдом Рамсфелдом (министр обороны США в 2001-2006 гг.).

Перспективная боевая система (Future Combat System, FCS)

Закат Crusader был предопределен еще и тем, что появилась новая программа по созданию легких самоходных гаубиц. Они тоже не выжили.

Многие легендарные виды вооружения – бронетранспортер M113 и танк Sherman – были со временем успешно модифицированы и начали выполнять задачи, для которых изначально не предназначались. К концу 1990-х армия США попыталась разработать универсальную ходовую систему, которая бы была одинаковой для ряда боевых машин, оснащенных новейшими взаимосвязанными компьютерными системами. В это "семейство машин" входили боевая машина пехоты (вместо M2 Bradley), самоходная гаубица, бронированная разведывательная машина и другие специализированные виды транспорта.

Попытка создать единую ходовую систему, которая бы подходила для разных задач, оказалось дороже, чем создание одной машины под конкретную задачу и дальнейшая ее модификация. Возможно, что именно эта проблема вновь возникла при разработке трех разных вариантов истребителей F-35, которые в результате получились неунифицированными и несовместимыми друг с другом.

Спустя восемь лет и 18 миллиардов долларов "Перспективная боевая система" была все еще далека от реализации. В 2009-м году на проекте был поставлен крест.

Наземная боевая машина (Ground Combat Vehicle, GCV)

Командование американской армии попыталось использовать элементы проекта "Перспективной боевой машины" в более узконаправленной программе по созданию боевой машины пехоты – "Наземной боевой машины". Недавний опыт в Ираке продемонстрировал моральное устаревание и уязвимость боевой машины Bradley перед самодельными взрывными устройствами. От "наземной боевой машины" ожидался высокий уровень выживания. В результате GCV весила почти 60 тонн – больше, чем российский танк Т-90.

Неудивительно, что этот проект тоже прожил недолго – в 2014 году его признали нецелесообразным. Правда, миллиард долларов все-таки потратить успели.

Многие из отмененных армейских программ были наследием прошлых лет в стратегии национальной обороны. За промежуток времени между 1989 и 2019 годами армия США перешла от планирования боевых действий против Советского Союза к подготовке к подавлению беспорядков и операциям по стабилизации обстановки. В 2014 году внимание США опять переключилось на возможность участия в конфликте высокой интенсивности. Очевидно, что оборонные технологии, созданные в интересах одной стратегии, не будут эффективными в совершенно других условиях.

Еще одна общая черта перечисленных провальных проектов – необъяснимое желание Америки модернизировать слишком много технологий одновременно, не учитывая возможные риски, затраты и сложности при и вводе в эксплуатацию.

Сейчас американская армия в третий раз пытается заменить машины Bradley и M113 – в этот раз на "Боевую машину нового поколения" с опциональным управлением (ручным или беспилотным). Пентагон хочет, чтобы новый прототип был на 80% быстрее старых и была оснащена принципиально новыми (то есть, не прошедшими тестирование) технологиями.

Никто не отрицает, что большинство новых успешных идей рождаются из отвергнутых ранее концепций. Но, оглядываясь на военную историю Америки, можно сказать, что пара десятков новых образцов стоимостью в 30 миллиардов потраченных на них долларов – это, всё-таки, не вполне рационально.

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"Брюссельский стукач"