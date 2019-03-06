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06.03.2019
Известия.ru

На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Экипаж Международной космической станции (МКС) почувствовал запах спирта после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2. Об этом 5 марта "РИА Новости" рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.

По его словам, сейчас американская сторона разбирается с запахом, появившимся после открытия люка в беспилотник.

"Астронавты взяли пробы воздуха анализатором, которые показали повышенное содержание изопропилового спирта", — рассказал источник.

Он добавил, что 3 марта концентрация спирта в атмосфере станции составляла примерно 6 мг на 1 м3. Это не превышает допустимых пределов, однако по указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, после чего концентрация снизилась до 2 мг на 1 м3.

Американский корабль Dragon-2 компании SpaceX успешно пристыковался к МКС 3 марта. Аппарат доставил для экипажа станции 182 кг продовольствия и оборудования. В составе международной станции беспилотник пробудет пять дней, а 8 марта сойдет с орбиты и приводнится в Атлантическом океане.

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3 комментария
№1
06.03.2019 07:27


Пахло спиртом? Странно...
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№2
06.03.2019 10:17
Цитата
Бизнесмен Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience. Видеозапись шоу доступна на YouTube.

Миллиардер попробовал наркотик в процессе беседы с американским комиком и телеведущим Джо Роганом. После генеральный директор Tesla выпил виски со льдом, заметив, что алкоголь тоже является наркотиком.

https://lenta.ru/news/2018/09/07/narkotik/
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№3
06.03.2019 13:06
Это Рипли там бухала в дороге.
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