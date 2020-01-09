Русский десант

В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»

Наступивший год по сравнению с ушедшим должен стать особенно богатым на события в космонавтике. С одной стороны, в нем состоятся сразу четыре миссии к Марсу, включая европейско-российскую ExoMars-2020, и одна — к Луне. С другой — в текущем году запланированы первые полеты американских космических кораблей с экипажем к Международной космической станции (МКС), что будет означать потерю Россией монополии на доставку астронавтов к ней. Отдельно стоит отметить, что в случае, если в 2020 году Китай успешно реализует заявленные планы по исследованию Луны и Марса, можно будет говорить, что Поднебесная, за исключением миссий к Венере и программы «Энергия-Буран», фактически воспроизвела, а касательно Красной планеты — и превзошла основные космические достижения СССР. «Лента.ру» рассказывает об основных космических планах на 2020 год.

Пилотируемая космонавтика

В наступившем году должны состояться первые с июля 2011-го пилотируемые полеты США к МКС на собственных космических кораблях (до этого США отправляли своих астронавтов на околоземную орбиту при помощи многоразовых космических кораблей Space Shuttle). Скорее всего, первым из них в первом полугодии стартует Crew Dragon компании SpaceX, в декабре 2019-го успешно завершивший испытания парашютной системы, к которой ранее у НАСА были претензии, а до этого, в марте того же года, выполнивший первый (в беспилотном режиме) полет к МКС.

Космический корабль Starliner компании Boeing, в декабре 2019-го в беспилотном режиме впервые отправившийся на околоземную орбиту и не сумевший долететь до МКС, вероятнее всего, будет еще раз запускаться без астронавтов. Crew Dragon оказался не только быстрее готовым к сертификации для пилотируемых пусков, чем Starliner, но и обошелся американским налогоплательщикам, согласно отчету Управления главного инспектора, значительно дешевле.

Космический корабль Starliner у МКС Источник изображения: Фото: NASA

Символично, что первая за последние несколько лет американская пилотируемая миссия на МКС будет проведена именно SpaceX — компанией, с которой в «Роскосмосе» регулярно связывают потерю Россией заказов на коммерческие пуски ракеты «Протон-М». Хотя в действительности это произошло по сугубо внутренним причинам — из-за низкого контроля качества в «Центре Хруничева», производящем российские тяжелые носители. Поэтому SpaceX не вытеснила «Роскосмос», а просто заняла на международном рынке нишу, которую госкорпорация освободила после многочисленных аварий.

Первые пуски Crew Dragon и Starliner с экипажем на борту к МКС означают, что «Роскосмос» потеряет монополию на пилотируемую космонавтику и, как следствие, больше не будет получать финансирование со стороны НАСА за доставку астронавтов на околоземную орбиту. Всего за подобные услуги с 2006 года Россия получила от США около 4 миллиардов долларов, которые могли бы пойти, например, на создание перспективного космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация») ракетно-космической корпорации «Энергия» и ракеты «Иртыш» («Союз-5») ракетно-космическим центром «Прогресс».

Также в 2020 году на низкую околоземную орбиту может быть запущен первый (базовый) модуль Tianhe-1 (Harmony of the Heavens) китайской космической станции. После дальнейшего развития околоземная лаборатория, которая должна состоять не менее чем из трех модулей, станет третьей в мире (после затопленного советско-российского «Мира» и действующей МКС) пилотируемой многомодульной орбитальной околоземной станцией.

Марс

В наступившем году к Марсу должны отправиться четыре крупные научные миссии. Самая важная из них, Mars-2020 НАСА, стартует в июле с базы ВВС США на мысе Канаверал (Флорида) при помощи ракеты Atlas V. Миссия, включающая в себя однотонный ровер и двухкилограммовый беспилотник вертолетного типа, в феврале 2021 года высадится в ударном кратере Езеро, который, как считается, в древности был наполнен водой. Основная цель программы Mars-2020 — астробиологические исследования. Задача демонстратора летательного аппарата — поиск оптимальных и наиболее интересных с научной точки зрения маршрутов для перспективных марсоходов.

Две других марсианских миссии, запланированных на текущий год, — китайская и арабская. Орбитальный зонд Hope Mars из ОАЭ, в июле запускаемый с космодрома Танэгасима (Япония) при помощи ракеты H-IIA, займется климатическими исследованиями Красной планеты, а также изучением причин утечки из марсианской атмосферы водорода и кислорода. Помимо этого, в июле или августе к Марсу при помощи ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан (северо-восточное побережье острова Хайнань) отправится китайская астробиологическая миссия Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover (Huoxing-1, или HX-1), включающая в себя орбитальный космический аппарат и спускаемый на поверхность планеты ровер.

Также в июле с космодрома Байконур (Казахстан) при помощи ракеты «Протон-М» к Марсу запланирована европейско-российская астробиологическая миссия ExoMars-2020, первый этап которой, ExoMars-2016, запущенный в марте 2016 года, оказался частично удачным. Программа текущего года предполагает доставку на Марс десантного модуля с российской посадочной платформой Kazachok («Казачок») и европейского ровера Rosalind Franklin. Основное управление системами будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст «Роскосмосу» управление посадочной платформой только после того, как ее покинет ровер.

Посадочная платформа «Казачок» Источник изображения: Фото: «Роскосмос»

Hope Mars, HX-1 и ExoMars-2020, как и Mars-2020, должны достичь Марса в феврале 2021 года.

Луна

В текущем году после первой в истории человечества высадке на обратной стороне Луны, состоявшейся в январе 2019-го, Китай продолжит активное исследование естественного спутника Земли. На этот раз в рамках китайской миссии Chang'e 5 на планету планируется доставить около двух килограммов образцов лунных пород из пика Рюмкера вулканического происхождения, расположенного в северо-западной части видимой стороны Луны. Запуск Chang'e 5 к Луне будет проводиться при помощи ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан.

Последний раз образцы лунного грунта попали на Землю в августе 1976 года в ходе советской миссии «Луна-24». В случае успеха программы Chang'e 5 Китай станет третьей страной в мире (после СССР и США), которой удалось доставить реголит на Землю, что позволит КНР значительно оттенить успехи лунной программы Советского Союза. Элементы Chang'e 5 китайцы планируют повторить в миссии Chang'e 6, которая станет последней крупной беспилотной миссией КНР к Луне. После этого Поднебесная займется полномасштабной подготовкой к пилотируемому полету на спутник Земли, надеясь повторить и даже превзойти успех американской программы Apollo.

Астероиды

Среди других важных событий в мировой космонавтике стоит отметить миссии по изучению астероидов. В ходе одной из них, японской Hayabusa 2, в декабре на Землю должна быть доставлена спускаемая капсула с образцами пород астероида (162173) Рюгу. В то же время межпланетная станция, как ожидается, продолжит свою миссию, в частности, в июне 2023 года и, вероятнее всего, пролетит мимо околоземного астероида (172034) 2001 WR1.

Также в наступившем году продолжит исследования астероида Бенну американская миссия Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx), в прошлом году вышедшая на орбиту вокруг данного небесного тела. В 2020-м межпланетная станция OSIRIS-REx должна взять образцы породы астероида, капсула с которыми должна достигнуть Земли в сентябре 2023 года.

Миссии Hayabusa 2 и OSIRIS-REx, стоящие в одном ряду с европейской программой Rosetta и подобными проектами, а также разнообразные действующие и завершившие свою программу межпланетные станции НАСА и ЕКА по изучению других планет демонстрируют действительно потрясающие возможности западных стран в области исследований дальнего космоса, чего пока нельзя сказать о Китае и тем более России, чьи возможности сейчас значительно скромнее.

Андрей Борисов