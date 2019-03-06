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06.03.2019
Российская газета

Под Волгоградом женские экипажи вышли на "Танковый биатлон"

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Женский экипаж Т-80БВМ
Женский экипаж Т-80БВМ.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В Волгоградской области на полигоне "Прудбой" стартовал отборочный этап международного конкурса АрМИ-2019 "Танковый биатлон". Впервые в соревновании принимают участие женщины-военнослужащие.

Как рассказал заместитель командующего 8-й общевойсковой армии ЮВО Игорь Красин, для конкурса подготовлены четыре женских экипажа, которые выступают на танках Т-72Б3.



"Экипажи соревнуются в ведении огня из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 метров", - рассказал он.

Наибольшая нагрузка ложится на механиков-водителей, которым необходимо на максимальной скорости преодолеть эскарп, ров, колейный мост, косогор и проход в минно-взрывном заграждении.

Весенняя распутица также осложняет работу танкистов, но одновременно придает зрелищности конкурсу. По итогам соревнований победители выйдут на окружной этап конкурса "Танковый биатлон".


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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