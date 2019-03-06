Под Волгоградом женские экипажи вышли на "Танковый биатлон"

В Волгоградской области на полигоне "Прудбой" стартовал отборочный этап международного конкурса АрМИ-2019 "Танковый биатлон". Впервые в соревновании принимают участие женщины-военнослужащие.

Как рассказал заместитель командующего 8-й общевойсковой армии ЮВО Игорь Красин, для конкурса подготовлены четыре женских экипажа, которые выступают на танках Т-72Б3.

"Экипажи соревнуются в ведении огня из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 метров", - рассказал он.

Наибольшая нагрузка ложится на механиков-водителей, которым необходимо на максимальной скорости преодолеть эскарп, ров, колейный мост, косогор и проход в минно-взрывном заграждении.

Весенняя распутица также осложняет работу танкистов, но одновременно придает зрелищности конкурсу. По итогам соревнований победители выйдут на окружной этап конкурса "Танковый биатлон".

Николай Грищенко