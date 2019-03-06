Первую партию двигателей для ракеты-носителя "Союз" на новом горючем изготовят в 2019 году

В НПО "Энергомаш" отметили, что в 2018 году были проведены огневые испытания двигателей первой и второй ступени "Союза"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" планирует изготовить в 2019 году первую партию модернизированных двигателей для ракеты-носителя (РН) "Союз" на новом горючем. Об этом сообщили во вторник в научно-производственном объединении.

"В 2019 году планируется изготовить первую партию двигателей для проведения летно-конструкторских испытаний" - приводятся в пресс-релизе слова главного конструктора компании Петра Левочкина.

В объединении отметили, что в 2018 году были проведены огневые испытания двигателей первой и второй ступени "Союза" для подтверждения их работоспособности на новом горючем. Их разработка велась совместно с приволжским филиалом предприятия. Левочкин также отметил, что в 2018 году предприятие продолжило работать над повышением надежности двигателей.

В прошлом году завершился цикл испытаний камеры с неохлаждаемым композитным соплом в рамках продолжения изучения применения композитных материалов, отметили в НПО "Энергомаш".