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06.03.2019
ТАСС

Первую партию двигателей для ракеты-носителя "Союз" на новом горючем изготовят в 2019 году

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НПО "Энергомаш"
НПО "Энергомаш".
Источник изображения: Алексей Филиппов / РИА Новости

В НПО "Энергомаш" отметили, что в 2018 году были проведены огневые испытания двигателей первой и второй ступени "Союза"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" планирует изготовить в 2019 году первую партию модернизированных двигателей для ракеты-носителя (РН) "Союз" на новом горючем. Об этом сообщили во вторник в научно-производственном объединении.

"В 2019 году планируется изготовить первую партию двигателей для проведения летно-конструкторских испытаний" - приводятся в пресс-релизе слова главного конструктора компании Петра Левочкина.

В объединении отметили, что в 2018 году были проведены огневые испытания двигателей первой и второй ступени "Союза" для подтверждения их работоспособности на новом горючем. Их разработка велась совместно с приволжским филиалом предприятия. Левочкин также отметил, что в 2018 году предприятие продолжило работать над повышением надежности двигателей.

В прошлом году завершился цикл испытаний камеры с неохлаждаемым композитным соплом в рамках продолжения изучения применения композитных материалов, отметили в НПО "Энергомаш".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз РН
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