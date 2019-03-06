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06.03.2019
ТАСС

В Роскосмосе опровергли отправку концепции сверхтяжелой ракеты в правительство

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

На первом этапе, по плану конструкторов, она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Роскосмос не подтвердил пересмотр концепции сверхтяжелой ракеты. В пресс-службе госкорпорации сообщили во вторник ТАСС, что ее еще не отправляли на рассмотрение правительству.

"Это все неправда. Никакой концепции СТК (ракета-носитель сверхтяжелого класса - прим. ТАСС) в правительство не отправляли", - сообщили в госкорпорации в ответ на вопрос, действительно ли концепция была отклонена правительством и будет пересмотрена.

В Роскосмосе уточнили, что сейчас концепция сверхтяжелой работы находится в работе.

В декабре 2018 года президиум научно-технического совета Роскосмоса обсудил проект концепции федеральной целевой программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Тогда в пресс-службе госкорпорации отметили, что в качестве первой ступени предложено использовать технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В".

Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Ангара
Компании
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Луна
Марс
Союз-5 РН
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