ВМФ России до конца года получит шесть судов и катеров для нужд гидрографической службы

Спуск на воду строящегося для Тихоокеанского флота на ОАО "Судостроительный завод им. Октябрьской революции" малого гидрографического судна "Александр Рогоцкий" проекта 19910. Благовещенск (Амурская область), 19.07.2018.

ЦАМТО, 5 марта. ВМФ России до конца 2019 года планирует получить шесть современных гидрографических судов и катеров, строящихся в рамках государственной программы военного кораблестроения, рассчитанной до 2050 года.

Постройка многофункциональных гидрографических судов и катеров предприятиями промышленности на данный момент ведется без срывов сроков. Об этом сообщили в Главном командовании ВМФ.

До конца года в состав флотов войдут два гидрографических судна проекта 19910, предназначенных для Северного и Тихоокеанского флотов, а также большой гидрографический катер проекта 23370Г катамаранного типа и три больших гидрографических катера проекта 23040Г. Данные суда и катера находятся на завершающем этапе достройки, а также проведения заводских испытаний.

Все строящиеся в интересах гидрографической службы ВМФ суда и катера оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим производить высокоточную площадную съемку рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт. Также данные суда и катера предназначены для обеспечения иных гидрографических и лоцмейстерских работ, обслуживания береговых и плавучих средств навигационного оборудования, перевозки различных грузов для обеспечения работ береговых гидрографических подразделений на необорудованном побережье, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.