Установку минных полей отрабатывают на Курилах инженерные войска

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - В Восточном военном округе (ВВО) стартовала активная фаза полевого выхода с военнослужащими инженерных подразделений.

"Мероприятия проходят на 13 полигонах округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской области. В том числе - на островах Курильской гряды", - говорится в сообщении ВВО, распространённом во вторник.

"В рамках активной фазы полевого выхода специалисты инженерных войск выполнят установку минных полей с использованием противотанковых мин, а так же проделывание проходов в минных заграждениях. В том числе будут выполнены практические подрывы различных препятствий", - сказано в пресс-релизе.

По данным штаба округа, всего к полевому выходу привлечено около трёх тысяч человек, задействовано более 400 единиц техники. "В частности, - новые инженерные машины разграждения ИМР-3М, путепрокладчики БАТ-2, установки разминирования УР-83, перспективные боевые машины разминирования БМР-3МА на базе танка Т-90, гусеничные минные заградители, автомобильные краны различных модификаций", - говорится в сообщении.