Войти
06.03.2019
ТАСС

Сигнал тревоги на МКС при стыковке Crew Dragon не повлиял на работу экипажа

521
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Shutterstock

Как сообщили в NASA, Роскосмос выясняет, что стало его причиной

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Ложное срабатывание сигнала тревоги при стыковке корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции не повлияло на работу на орбитальном комплексе. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель NASA Гэри Джордан.

"NASA осведомлено о сигнале тревоги и расценило его как ложный. Роскосмос выясняет, что стало его причиной. На работу на станции это не повлияло", - ответил Джордан на просьбу прокомментировать сообщения о срабатывании сигнала тревоги на российском сегменте станции в воскресенье при стыковке к ней Crew Dragon. Представитель NASA констатировал, что за дополнительной информацией относительно данной ситуации следует обращаться к представителям Роскосмоса.

Корабль Crew Dragon в воскресенье впервые пристыковался к МКС. Операция была завершена около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Crew Dragon является предназначенной для пилотируемых полетов модификацией грузового корабля Dragon. Текущий испытательный полет к МКС проходит без экипажа, однако, как заявляли ранее в SpaceX, все операции проводят таким образом, как если бы на борту корабля находились люди. Корабль доставил на станцию груз массой почти 200 кг, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
25.02.2019
В NASA намерены выработать единую точку зрения с РФ по поводу полета Crew Dragon к МКС
18.02.2019
Глава NASA не знает, какой компании удастся первой доставить людей на МКС
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
23.05.2018
SpaceX показала замену "Союзу"
21.04.2016
"Роскосмос" и NASA готовятся вместе осваивать пространство вокруг Луны
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 15:00
  • 1
Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны
  • 06.03 14:35
  • 3
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 06.03 14:21
  • 17
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 14:03
  • 2
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
  • 06.03 13:09
  • 2
В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами
  • 06.03 13:06
  • 3
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
  • 06.03 12:47
  • 1
Интервью управляющего директора АО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова
  • 06.03 12:33
  • 29
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.03 12:14
  • 20
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 12:13
  • 1784
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 11:27
  • 2
Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников
  • 06.03 11:26
  • 1
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году
  • 06.03 10:39
  • 19
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 06.03 08:15
  • 1
Квантовая экономика
  • 06.03 07:58
  • 1
Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС