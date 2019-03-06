Войти
06.03.2019
Интерфакс-АВН

Медведев: приостановкой выполнения ДРСМД Россия лишь зеркально ответила США

417
0
0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: www.gazeta.ru

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал подписанный в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "зеркальным ответом" на действия США.

"Кстати, совсем не Россия, а США выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности - ДРСМД. Именно поэтому президент России в качестве зеркального ответа подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД", - сказал Д.Медведев в интервью газете "Люксембургер ворт" в преддверии своего визита в Люксембург.

Таким образом он ответил на замечание журналиста, что европейцев волнуют постоянно происходящие в России презентации и испытания нового ядерного оружия, развертывания гиперзвуковых ракет.

Д.Медведев подчеркнул, что указ президента о приостановке выполнения ДРСМД будет действовать "до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств (в рамках этого договора - ИФ)".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
23.10.2017
Пределы ядерного сдерживания
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
05.09.2016
Продлить действующий или заключить новый
02.12.2013
Стратегический диалог: смена приоритетов
27.06.2012
Наш новый перспективный авиационный комплекс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 15:00
  • 1
Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны
  • 06.03 14:35
  • 3
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 06.03 14:21
  • 17
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 14:03
  • 2
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
  • 06.03 13:09
  • 2
В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами
  • 06.03 13:06
  • 3
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
  • 06.03 12:47
  • 1
Интервью управляющего директора АО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова
  • 06.03 12:33
  • 29
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.03 12:14
  • 20
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 12:13
  • 1784
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 11:27
  • 2
Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников
  • 06.03 11:26
  • 1
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году
  • 06.03 10:39
  • 19
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 06.03 08:15
  • 1
Квантовая экономика
  • 06.03 07:58
  • 1
Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС