Медведев: приостановкой выполнения ДРСМД Россия лишь зеркально ответила США

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал подписанный в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "зеркальным ответом" на действия США.

"Кстати, совсем не Россия, а США выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности - ДРСМД. Именно поэтому президент России в качестве зеркального ответа подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД", - сказал Д.Медведев в интервью газете "Люксембургер ворт" в преддверии своего визита в Люксембург.

Таким образом он ответил на замечание журналиста, что европейцев волнуют постоянно происходящие в России презентации и испытания нового ядерного оружия, развертывания гиперзвуковых ракет.

Д.Медведев подчеркнул, что указ президента о приостановке выполнения ДРСМД будет действовать "до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств (в рамках этого договора - ИФ)".