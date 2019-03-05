В Госдуме выступили за новый Договор РСМД

России и США следует возобновить переговоры и заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал в беседе с "Известиями" член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении договора РСМД между СССР и США.

"Конечно, продолжать переговорный процесс необходимо. Безусловно, если удастся выработать условия для нового аналогичного договора, то это будет шаг вперед", — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что в нынешнем виде ДРСМД прекращает свое действие именно по инициативе США. "И России соответственно тоже приходится выходить из него постепенно. Сейчас пока приостановили его действие, но в перспективе возможен и выход, в случае если США будут и дальше нарушать условия договора", — отметил Морозов.

По его словам, развал ДРСМД представляет большую опасность для общей системы безопасности, особенно в Европе. "Это представляет опасность для европейских государств в случае размещения ракет подобного типа американцами на их территории и соответсвенно нацеливания наших противоракет", — заключил парламентарий.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после выхода из договора Россия не планирует размещать подпадающие под его действие ракеты на своих пограничных территориях, пишет "РИА Новости".

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В ответ на это Москва 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.